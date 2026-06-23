Rắc rối hậu trường níu chân đội tuyển Senegal

TPO - Từng đến Mỹ với tham vọng tái hiện kỳ tích lọt vào tứ kết năm 2002, đội tuyển Senegal lại đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Chuỗi thành tích bết bát của "Sư tử Teranga" dường như là hệ quả tất yếu từ những bê bối nội bộ và sự yếu kém trong công tác hậu cần.

Sau hai lượt trận đầu tiên trắng tay trước Pháp (thua 1-3) và Na Uy (thua 2-3), Senegal buộc phải đánh bại Iraq ở lượt trận cuối mới hy vọng giành vé đi tiếp. Thế nhưng, sự chuẩn bị của đại diện châu Phi cho giải đấu lớn nhất hành tinh lại bị phủ bóng đen bởi hàng loạt rắc rối từ tiền bạc, ăn ở cho đến hậu trường băng ghế huấn luyện.

Rạn nứt đầu tiên đến từ chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Pape Thiaw. Dù giúp Senegal lọt vào trận chung kết CAN 2025 đầy tranh cãi, chiến lược gia này lại phải sang Mỹ dự World Cup trong tình trạng... chưa ký hợp đồng mới do những thủ tục phê duyệt chậm trễ từ chính phủ sau biến động chính trị tại quê nhà.

Các cầu thủ Senegal buồn bã rời sân sau thất bại trước Na Uy.

Theo BBC, phải đến khi người đại diện của Thiaw gây áp lực lên truyền thông và Tổng thống Bassirou Diomaye Faye đích thân can thiệp, một bản hợp đồng trị giá 480.000 bảng/năm (kèm 80.000 bảng tiền thưởng) mới được hoàn tất ngay tại Mỹ. Dù ông Thiaw tuyên bố mọi chuyện đã giải quyết xong, việc đàm phán kéo dài nhiều tháng chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của HLV này.

Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí tại khách sạn Hyatt Regency (New Jersey) - nơi đóng quân của đội - luôn trong trạng thái căng thẳng. Các cầu thủ và ban huấn luyện tỏ ra không hài lòng khi chính phủ chậm trễ trong việc chi trả các khoản tiền thưởng liên quan đến CAN 2025 và vòng loại World Cup.

Dù số tiền này vừa được giải ngân vội vã vài ngày trước, tâm lý ức chế của các cầu thủ là điều khó tránh khỏi. Và không loại trừ khả năng, tâm lý ấy đã góp phần khiến Senegal thua cả 2 trận vừa qua.

Sự hỗn loạn trong khâu quản lý của LĐBĐ Senegal (FSF) còn lộ rõ qua câu chuyện hậu cần và phân phối vé. Việc đầu bếp chính của đội bất ngờ rời đi vì lý do cá nhân sau trận giao hữu với Saudi Arabia buộc FSF phải thay người gấp.

Các cầu thủ không phàn nàn, nhưng nhiều thành viên khác trong phái đoàn lại tỏ ra bất mãn với chế độ ăn uống, thậm chí phải tự ra ngoài gọi đồ ăn vì không có món ăn truyền thống bản địa.

Đáng nói hơn, FSF còn để người thân của các quan chức đến ở quá gần khu vực của đội, gây nên sự phiền toái. Ở bên ngoài khách sạn, nhiều kiều bào Senegal tại Mỹ và Canada cũng tụ tập phản đối dữ dội vì FSF thiếu minh bạch, chỉ phân phối vỏn vẹn 400 vé trận đấu cho những người hâm mộ xa quê, trong khi theo họ, số lượng vé trong tay FSF còn khá nhiều.

Trước những lùm xùm kể trên, cựu tiền đạo lừng danh El Hadji Diouf đã thẳng thắn lên tiếng: "Các cầu thủ không cần những sự hỗn loạn này". Và rõ ràng Diouf có lý. Trong bối cảnh rơi vào một bảng đấu nặng tại World Cup 2026, đội tuyển Senegal cần được toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn, thay vì phải nghe và chứng kiến những sự hỗn loạn nơi hậu trường đội nhà.