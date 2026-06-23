Nhận định Panama vs Croatia, 06h00 ngày 24/6: Chênh lệch đẳng cấp

TPO - Nhận định bóng đá Panama vs Croatia, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nếu đặt lên bàn cân, sự chênh lệch về đẳng cấp và bề dày lịch sử giữa hai đội tuyển là điều không cần phải bàn cãi. Vấn đề có lẽ là Croatia sẽ thắng với chênh lệch bao nhiêu bàn.

Croatia từ lâu đã khẳng định vị thế của một thế lực trên bản đồ bóng đá thế giới. Đội quân ca rô chính là á quân World Cup 2018 và vừa giành hạng ba World Cup 2022. Dù đội hình hiện tại đang bước vào giai đoạn chuyển giao và phải đối mặt với gánh nặng tuổi tác - điển hình là "nhạc trưởng" vĩ đại Luka Modric giờ đây đã chạm mốc 41 tuổi. Song đẳng cấp, kinh nghiệm và sự tinh quái của họ vẫn là một thứ vũ khí đáng sợ.

HLV Zlatko Dalic đang sở hữu trong tay những ngôi sao dạn dày sương gió chinh chiến tại các CLB hàng đầu châu Âu như Mateo Kovacic, Mario Pasalic, hay trung vệ thép Josko Gvardiol. Bộ khung vững vàng, yếu tố kinh nghiệm dồi dào sẽ giúp tập thể Croatia tự tin trước trận đánh.

Ở chiều ngược lại, Panama bước vào kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử với tư cách là một đội bóng nhỏ bé hoàn toàn. Đại diện vùng CONCACAF đang xếp hạng 34 trên bảng xếp hạng FIFA, chưa từng giành được bất kỳ điểm số nào tại sân chơi World Cup (thua cả 3 trận vào năm 2018 và trận ra quân ở 2026).

Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của HLV Thomas Christiansen, Panama không còn là một đội bóng thi đấu ngây thơ và dễ bị bắt nạt. Thay vào đó, Panama hiện tại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tổ chức pressing cực kỳ khó chịu và một lối chơi tự tin kiểm soát bóng hơn rất nhiều so với quá khứ. Họ từng thắng Mỹ trên sân đối thủ, gây ra vô vàn khó khăn cho Ghana và chỉ chấp nhận thua trận ở những phút cuối.

Thậm chí lúc này, Panama còn đứng trên Croatia nhờ chỉ số phụ “đẹp” hơn. Với việc thể thức World Cup 2026 mở rộng, cánh cửa vượt qua vòng bảng có phần rộng mở hơn khi 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Vì vậy mà sau khi trắng tay trong trận ra quân, cả 2 vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Đối với Croatia, một chiến thắng tại Toronto là "mệnh lệnh tối thượng". 3 điểm trọn vẹn trước Panama không chỉ giúp họ lấy lại sự tự tin mà còn gần như bảo đảm một vị trí an toàn trong nhóm 3 đội dẫn đầu, đồng thời tạo đà tâm lý để cạnh tranh sòng phẳng vị trí nhì bảng ở lượt trận cuối cùng.

Đối với Panama, hoàn cảnh của đại diện Trung Mỹ rõ ràng là khó khăn hơn. Nếu để thua Croatia, hành trình tại World Cup 2026 của họ gần như sẽ khép lại. Trong trường hợp 2 đội bằng điểm, Panama vẫn tạm xếp trên. Nhưng vấn đề là trận cuối, Panama lại gặp Anh. Khả năng họ thắng Anh để có cơ hội so đọ với Croatia là gần như không tồn tại.

Croatia đang tự tin hướng đến chiến thắng

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Croatia có thể khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Họ đã để thua tới 3 trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cần công bằng nhìn nhận rằng những thất bại đó đều diễn ra trước các "ông kẹ" của bóng đá thế giới như Anh, Brazil và Bỉ.

Ở trận ra quân thua 2-4 trước đội tuyển Anh, Croatia thực tế đã chơi không hề tệ trong 45 phút đầu. Họ kiểm soát tốt khu trung tuyến, tạo ra thế trận giằng co và thậm chí có 2 lần gỡ hòa thành công. Vấn đề của Croatia nằm ở nửa sau của trận đấu, khi sự suy giảm về mặt thể lực khiến họ không thể thoát khỏi lớp pressing tầm cao gắt gao của người Anh. Hàng thủ mất tập trung trong khi các tiền vệ ngoài 30 không còn đủ sức để quán xuyến không gian rộng.

Dù vậy, lịch sử đã chứng minh Croatia là một chuyên gia vượt khó. Đội bóng vùng Balkan nổi tiếng với truyền thống khởi đầu chậm chạp tại các giải đấu lớn. Họ đã thua trận mở màn ở 4 trên 6 kỳ World Cup gần nhất, nhưng kết quả cuối cùng thì ai cũng rõ - họ luôn biết cách tiến sâu.

Hơn nữa, kể từ năm 2002 đến nay, chưa bao giờ người ta thấy Croatia để thua 2 trận liên tiếp trong một kỳ World Cup. Khả năng "hồi mã thương" và đứng lên từ thất bại chính là bản sắc mãnh liệt nhất của Luka Modric và các đồng đội.

Màn trình diễn của Panama trước Ghana xứng đáng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Thầy trò HLV Thomas Christiansen chơi một thứ bóng đá rực lửa, pressing chủ động và hóa giải hoàn toàn các mũi nhọn tấn công sắc bén của đại diện châu Phi. Xuyên suốt hiệp một, Panama thậm chí không cho Ghana tung ra nổi một cú sút nào.

Nhưng kết quả cuối cùng lại mang đến sự cay đắng. Sai lầm dâng cao đội hình pressing trong những phút cuối đã phải trả cái giá quá đắt bằng bàn thua nghiệt ngã ở phút bù giờ 90+5.

Trận thua này phơi bày một vấn đề cốt lõi của Panama: Khả năng duy trì sự tập trung của hàng phòng ngự. Bất chấp những tiến bộ ở mặt trận tấn công và kiểm soát, hệ thống phòng thủ của họ vẫn mỏng manh.

Đội bóng Trung Mỹ đang trải qua chuỗi thành tích đáng buồn với 9 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới trên mọi đấu trường. Khi chạm trán với dàn hỏa lực dạn dày kinh nghiệm của Croatia (với những Andrej Kramaric hay Ivan Perisic), điểm yếu này rất có thể sẽ bị khai thác triệt để.

Bên cạnh đó, bài toán nhân sự cũng đang làm đau đầu HLV Christiansen. Hai trụ cột quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của họ là tiền vệ trung tâm Carlos Harvey và cầu thủ chạy cánh Cesar Blackman đều đã phải nhận thẻ vàng ở trận trước và đang lo lắng. Chỉ cần thêm một án phạt, họ sẽ bị treo giò ở trận cuối quyết định.

Croatia bước vào trận đấu này mà không có cầu thủ nào bị chấn thương. HLV Zlatko Dalic dự kiến ​​sẽ chuyển sang sơ đồ phòng ngự 4 người trước đội bóng yếu nhất bảng, điều này nhiều khả năng sẽ khiến cầu thủ trẻ Luka Vuskovic phải ngồi dự bị. Ở tuyến trên, Modric, Kovacic vẫn sẽ sát cánh, trong khi Musa, Pasalic có nhiệm vụ hỗ trợ cho trung phong Kramaric.