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Thể thao

30 đoàn thể thao học sinh tranh tài tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

P.V

Sáng 23/6, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, quy tụ 30 đoàn đại diện các tỉnh, thành trên cả nước. Là mùa giải đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, sự kiện ghi dấu bước phát triển mới về quy mô, tổ chức, đồng thời tiếp tục lan tỏa vai trò của thể thao học đường trong rèn luyện và phát triển toàn diện cho học sinh.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức khai mạc tại tỉnh Lâm Đồng, với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành Nhãn hàng Nestlé MILO. Sự kiện quy tụ 30 đoàn đại diện cho các tỉnh thành trên khắp cả nước tham dự, đánh dấu bước khởi tranh của sân chơi thể thao học đường quy mô toàn quốc trong năm 2026.

Sân chơi quy mô toàn quốc, tạo cơ hội chia sẻ niềm đam mê thể thao

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời cũng tạo dựng những sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí vượt qua thử thách và phát triển bản lĩnh ngay từ ghế nhà trường.

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Lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tại Lâm Đồng

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc bổ sung thêm hai môn thi đấu mới gồm bóng bàn và võ cổ truyền vào chương trình tranh tài chính thức. Sự thay đổi này giúp đa dạng hóa nội dung thi đấu, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều học sinh có sở trường ở các bộ môn khác nhau. Theo đó, các vận động viên học sinh sẽ tham gia tranh tài ở 5 bộ môn bao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền.

Để đảm bảo tính công bằng cũng như khuyến khích phong trào, ban tổ chức cũng phân chia các phân môn theo hệ thống thi đấu rất khoa học. Cụ thể, môn bơi và điền kinh sẽ tiến hành tranh tài ở cả hệ nâng cao lẫn hệ phong trào nhằm phát hiện các tài năng chuyên sâu. Trong khi đó, các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền sẽ thi đấu tập trung ở hệ phong trào, tạo không gian thoải mái cho học sinh cọ xát, thể hiện sở trường và khám phá giới hạn của bản thân.

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30 đoàn thể thao học sinh trên cả nước quy tụ tại buổi lễ khai mạc

Để chào đón 30 đoàn thể thao học sinh trên cả nước, ngày khai mạc giải đấu 23/6 diễn ra với một chuỗi hoạt động phong phú kéo dài từ sáng đến tối. Sau lễ khai mạc trang trọng vào buổi sáng, các em học sinh còn được tham gia vào các hoạt động tham quan thực tế và giao lưu thể thao tại các trường học có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em tìm hiểu về văn hóa, con người xứ sở sương mù và thắt chặt tình đoàn kết bè bạn.

Đặc biệt, chương trình Gala buổi tối với các hoạt động văn nghệ, kết nối giữa các đoàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong ngày khai mạc. Không gian giao lưu văn hóa mở này không chỉ giúp giảm bớt áp lực thi đấu căng thẳng mà còn tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ đến từ nhiều vùng miền địa lý khác nhau.

Cam kết đồng hành phát triển thể thao học đường Việt Nam

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé MILO. Là nhãn hàng nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường, Nestlé MILO tiếp tục khẳng định cam kết trong việc tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện thông qua thể thao.

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Đại diện nhãn hàng Nestlé MILO và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tại buổi lễ khai mạc Giải đấu

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên - Giám đốc ngành hàng MILO & Sữa, đại diện nhãn hàng đồng hành cho biết: “Thông qua việc đồng hành cùng Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026, Nestlé MILO mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao học đường, tiếp sức cho các em học sinh xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Nestlé MILO nhằm góp phần nâng tầm thể thao học đường tại Việt Nam, đồng hành cùng nhà trường, gia đình và cộng đồng trong hành trình nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng vượt qua thử thách.

Không chỉ là nơi tôn vinh thành tích, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 một lần nữa khẳng định thông điệp truyền cảm hứng, rằng mọi học sinh, dù đến từ bất kỳ đâu, đều có quyền và cơ hội bình đẳng để theo đuổi, phát triển đam mê thể thao của riêng mình.

P.V
#thể thao học sinh #giải đấu quốc gia #Lâm Đồng #bóng bàn #võ cổ truyền #giáo dục toàn diện

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