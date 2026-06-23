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Lionel Messi có thể phá siêu kỷ lục đã tồn tại 68 năm?

Hương Ly

TPO - Huyền thoại Just Fontaine từng ghi 13 bàn trong một kỳ World Cup 1958. Kể từ đó, chưa cầu thủ nào chạm tới hiệu suất ghi bàn bùng nổ như vậy.

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Messi đang thiết lập nhiều kỷ lục tại World Cup.

Messi vừa thiết lập kỷ lục ghi bàn mới ở World Cup. Với cú đúp vào lưới Áo, “El Pulga” nâng tổng bàn thắng tại World Cup lên con số 18, vượt qua kỷ lục đã tồn tại 12 năm của Miroslav Klose (16 bàn). Messi cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo tại World Cup và có tổng số lần ghi dấu giày vào bàn thắng (26 bàn thắng + kiến tạo) nhiều nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phía trước Messi là “ngọn núi” lớn nhất trong mọi thể loại kỷ lục ở World Cup. Đó là phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một giải đấu của Just Fontaine. Huyền thoại người Pháp từng ghi 13 bàn ở World Cup 1958. Ông chỉ cần 6 trận để chạm tới con số đó (hiệu suất 2,17 bàn/trận). Lúc này, Messi đang có hiệu suất 2,5 bàn/trận. Thủ quân tuyển Argentina cần duy trì hiệu suất như hiện tại thêm 4 trận để vượt qua kỷ lục của Fontaine.

Đó là thử thách khó cho Messi nhưng không phải bất khả thi. Tuyển Argentina sẽ tiếp tục chơi ít nhất 2 trận, là lượt cuối cùng bảng và vòng 32 đội. Nếu Argentina thẳng tiến tới chung kết, Messi còn 5 trận đấu để hướng tới thành tích vượt mốc 13 bàn. Và nếu làm được chuyện đó, sự vĩ đại của Messi sẽ nhân lên gấp nhiều lần ở đấu trường World Cup.

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Huyền thoại Fontaine.

Trở lại với câu chuyện của Fontaine, huyền thoại tuyển Pháp từng dự World Cup 1958 bằng đôi giày mượn, khi giày của ông đột ngột hỏng trước giải đấu. Fontaine khiến tất cả ngỡ ngàng vì màn trình diễn bùng nổ, góp công lớn đưa đội tuyển Pháp giành hạng Ba chung cuộc.

Ngay trận mở màn vòng bảng, ông lập cú hat-trick giúp Pháp hủy diệt Paraguay 7-3, trước khi ghi thêm 3 bàn thắng trong các cuộc đối đầu Yugoslavia và Scotland. Tiến vào vòng knock-out, Fontaine duy trì phong độ hủy diệt bằng cú đúp nhấn chìm Bắc Ireland 4-0 ở tứ kết. Đến trận bán kết gặp Brazil của thần đồng Pele, ông ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Pháp nhưng “Les Blues” thua chung cuộc 2-5.

Sau cùng, Fontaine nã 4 bàn vào lưới Tây Đức ở trận tranh hạng Ba, giúp Pháp đè bẹp đối thủ với chiến thắng đậm đà 6-3.

Tiếc cho Fontaine khi đó là kỳ World Cup đầu tiên và là cuối cùng của ông. Fontaine dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng vào năm 1960. Sau đó, ông liên tiếp gặp các ca chấn thương tái phát khiến xương ống chân không thể phục hồi hoàn toàn. Vì không thể lấy lại phong độ đỉnh cao, huyền thoại người Pháp buộc ngậm ngùi tuyên bố giải nghệ sớm vào năm 1962 khi vừa tròn 28 tuổi.

Hương Ly
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