Trực tiếp Anh vs Ghana, 03h00 ngày 23/6: 'Tam sư' áp đảo

TPO - Tuyển Anh có lực lượng vượt trội và bản lĩnh dạn dày để hướng đến chiến thắng ở trận này. Nhưng thầy trò HLV Tuchel đừng vội coi thường Ghana, khi đối thủ cũng có nhiều nhân tố ẩn chứa nguy hiểm.

Đội tuyển Anh và Ghana quyết tâm giành trọn ba điểm ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 nhằm sớm đoạt vé đi tiếp. Đây sẽ là thế trận mà Tam sư chủ động phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt, trong khi "Những ngôi sao đen" sẵn sàng rình rập để tạo nên bất ngờ.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Hàng công bùng nổ với Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford đang liên tục nổ súng để bù đắp cho những sai sót nơi phòng ngự của thầy trò ông Tuchel. Trước trận, HLV Tuchel đón tin vui khi Bukayo Saka và Declan Rice đều hoàn toàn bình phục, trong khi Marc Guehi sẵn sàng đá chính thay Ezri Konsa.

Siêu máy tính của Opta đánh giá tuyển Anh vượt trội với 78,8% cơ hội chiến thắng nhờ dàn hảo thủ chất lượng. Tâm điểm trận đấu đổ dồn vào Harry Kane, người khát khao tiếp tục lập công để bám đuổi Messi, Mbappe và Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phía bên kia chiến tuyến, Ghana sở hữu khởi đầu trơn tru bằng trận thắng Panama 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Caleb Yirenkyi. Dù vậy, "Những ngôi sao đen" hiểu rằng đối đầu với Tam Sư là thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Lịch sử ghi nhận hai đội từng hòa nhau 1-1 vào năm 2011, nơi Ghana phát huy tối đa lối chơi giàu thể lực và tốc độ. Ở cuộc tái đấu này, đại diện châu Phi chào đón sự trở lại bản lề của tiền vệ Thomas Partey tại khu trung tuyến. Tuy nhiên, họ lại nhận hung tin khi thủ thành số một Ati Zigi dính chấn thương nặng, buộc Benjamin Asare phải gánh vác trọng trách bảo vệ khung gỗ trước sức ép khủng khiếp từ các chân sút xứ sương mù.