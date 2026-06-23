Liệu Mbappe có xô đổ được kỷ lục của Messi ngay World Cup này?

TPO - Lionel Messi vừa xác lập kỷ lục 18 bàn thắng tại các kỳ World Cup, nhưng cột mốc ấy có thể không tồn tại lâu. Kylian Mbappe, người đang ghi bàn với tỷ lệ một bàn mỗi trận tại đấu trường lớn nhất hành tinh, chỉ kém đồng đội cũ ở PSG đúng 2 bàn. Mà giải đấu có thể vẫn còn rất dài phía trước với đội tuyển Pháp.

Messi gọi, Mbappe trả lời

Khi Lionel Messi ghi cú đúp vào lưới tuyển Áo để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, nhiều người tin rằng một cột mốc mới vừa được thiết lập cho nhiều năm tới.

Nhưng chỉ vài giờ sau, Kylian Mbappe khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Cú đúp vào lưới Iraq giúp đội trưởng tuyển Pháp nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 16. Khoảng cách giữa anh và Messi giờ đây chỉ còn đúng hai bàn. Trong khi Messi đã cần tới 28 trận đấu trải dài qua 6 kỳ World Cup để chạm mốc 18 bàn, Mbappe mới chỉ chơi 16 trận.

Đó là chi tiết quan trọng nhất trong cuộc đua này. Mbappe không chỉ đang bám đuổi Messi. Anh đang có hiệu suất ghi bàn cao chưa từng thấy trong lịch sử World Cup.

Với cú đúp vào lưới Iraq, Mbappe đã có 16 bàn tại các VCK World Cup.

16 bàn thắng sau 16 trận đồng nghĩa bình quân một bàn mỗi trận. Đây là tỷ lệ mà ngay cả những chân sút huyền thoại nhất lịch sử World Cup cũng khó làm được. Miroslav Klose cần 24 trận để ghi 16 bàn. Messi cần 26 trận để đạt cột mốc tương tự. Còn Mbappe làm được điều đó trước khi bước sang trận đấu thứ 17.

Điều đáng chú ý là đây không phải sự bùng nổ nhất thời ở một giải đấu. Năm 2018, Mbappe là thần đồng giúp Pháp vô địch thế giới. Năm 2022, anh giành Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng, bao gồm cú hat-trick trong trận chung kết gặp Argentina. Đến World Cup 2026, tiền đạo của Real Madrid đã có 4 bàn chỉ sau hai lượt trận vòng bảng.

Những số liệu cho thấy, Mbappe đang biến mỗi lần tham dự ngày hội bóng đá thế giới trở thành một cơ hội để giới thiệu phiên bản hay hơn, đáng sợ hơn của chính mình.

Một “sát thủ” toàn diện và hiệu quả

Những gì diễn ra trước Iraq cũng cho thấy khả năng săn bàn của Mbappe giờ đây đa dạng hơn rất nhiều. Bàn thắng từ ngoài vòng cấm, những pha dứt điểm một chạm, các tình huống phản công tốc độ hay những cú ra chân bằng cả hai chân đều xuất hiện trong “bộ sưu tập vũ khí” của tiền đạo người Pháp.

Sự toàn diện ấy khiến việc ngăn chặn Mbappe trở thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. HLV Graham Arnold của Iraq thừa nhận đội bóng của ông đã chủ động lùi sâu hơn bình thường chỉ để hạn chế tốc độ của Mbappe. Nhưng vô ích. “Anh ấy quá nhanh. Nếu có khoảng trống, anh ấy sẽ hủy diệt bạn”, chiến lược gia người Australia nhận xét.

Tốc độ vốn luôn là thương hiệu của Mbappe. Tuy nhiên, điều khiến anh trở nên đáng sợ hơn ở World Cup 2026 là sự trưởng thành trong cách chơi. Ở tuổi 27, Mbappe không còn là cậu thanh niên dựa vào tốc độ xé gió như tại Nga năm 2018.

Anh di chuyển rộng hơn, lùi sâu tổ chức bóng nhiều hơn và thường xuyên tham gia vào các pha phối hợp ở khu vực giữa sân. Trước Iraq, tiền đạo này liên tục xuất hiện ở cả hai biên lẫn trung lộ, khiến hệ thống phòng ngự đối phương gần như không thể xác định được điểm nóng thực sự.

Nếu nhìn rộng hơn ngoài phạm vi World Cup, phong độ của Mbappe cũng cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Cú đúp trước Iraq là các bàn thắng thứ 59 và 60 của anh cho đội tuyển Pháp trong trận đấu quốc tế thứ 100. Tính từ đầu mùa giải năm ngoái đến nay, Mbappe đã ghi 51 bàn sau 54 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển.

Theo thống kê của Planet Football, sau 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Mbappe đã có 60 bàn thắng và 40 kiến tạo. Lionel Messi ở cùng cột mốc sở hữu 46 bàn và 27 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 37 bàn và 20 kiến tạo. Về hiệu suất ghi bàn, Mbappe cần trung bình 128 phút để ghi một bàn cho đội tuyển Pháp, trong khi Messi là 176 phút và Ronaldo là 206 phút.

Hiệu suất vượt trội đó là lý do hàng đầu khiến nhiều chuyên gia và cầu thủ tin rằng kỷ lục của Messi hoàn toàn có thể bị đe dọa ngay trong mùa hè này. Bình luận trên sóng FOX Sports, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic nhận định ngắn gọn: “Cậu ấy sẽ vượt Messi”.

Trong khi đó, hậu vệ Jules Kounde cũng không giấu nổi sự phấn khích khi nói về người thủ quân của mình. “Tất cả chúng tôi đều muốn anh ấy tiếp tục ghi bàn và phá thêm những kỷ lục”, trung vệ đội tuyển Pháp chia sẻ.

Ngay cả HLV Didier Deschamps - người thường rất thận trọng trong cách đánh giá - cũng không phủ nhận khả năng ấy. “Kylian luôn ghi bàn. Cậu ấy sẽ còn ghi bàn. Mỗi lần chạm cột mốc mới, cậu ấy lại tự nâng cao giới hạn của chính mình”, nhà cầm quân người Pháp nói.

“Cơn bão” Mbappe vẫn lao nhanh về phía trước

Tất nhiên, việc vượt qua Messi lúc này là cực kỳ khó khăn. Siêu sao người Argentina đang có phong độ cực cao với 5 bàn sau hai trận đầu tiên của World Cup 2026.

Nhưng Mbappe cũng có những điểm tựa của riêng mình. Pháp đã giành vé vào vòng knock-out với một bộ tứ tấn công có lẽ là đáng sợ nhất giải: Mbappe, Olise, Dembele và Barcola. Sự ăn ý giữa Mbappe và Olise đang đạt đến mức hầu như không cần ngôn ngữ - họ tìm nhau một cách tự nhiên như phản xạ.

Mbappe tung cú dứt điểm ghi bàn thứ hai của anh vào lưới Iraq.

Les Bleus còn một trận vòng bảng gặp Na Uy. Đối thủ chắc chắn cứng cựa hơn Iraq. Nhưng Pháp lại bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái do đã sớm giành vé đi tiếp. Trong một thế trận được dự báo sẽ cởi mở, Mbappe sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục cuộc săn đuổi của mình.

Xa hơn, Pháp nhiều khả năng gặp Thụy Điển ở vòng 1/16. Đây là đội bóng vừa để Hà Lan chọc thủng lưới tới 5 lần. Nếu kịch bản ấy xảy ra, cơ hội để Mbappe tiếp tục nâng cao thành tích là hoàn toàn có cơ sở.

Bản thân Mbappe cũng xác định, việc bám đuổi Messi là một thách thức vô cùng lớn. “Tôi đã biết Messi sẽ tiếp tục ghi bàn. Anh ấy luôn làm vậy. Anh ấy đang đi trước, tôi đang theo sau”, anh nói từ trước khi ra sân đấu với Iraq.

Nhưng đi sau không có nghĩa là thua. Mbappe, với cú đúp vào lưới Iraq, cho thấy anh cũng đang lao đến cột mốc của Messi với tốc độ của một cơn bão. Và nếu cơn bão ấy không bị ngăn lại bởi một lý do kém may mắn nào đó, thì câu hỏi cho phần còn lại World Cup 2026 không còn là Mbappe có bắt kịp Messi hay không. Câu hỏi sẽ là: Messi sẽ giữ được kỷ lục của mình thêm bao lâu nữa?