Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, 00h00 ngày 24/6: Chờ Ronaldo lên tiếng

TPO - Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius và đặc biệt là Lionel Messi đều đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lớn World Cup 2026. Riêng Cristiano Ronaldo thì chưa. Và hôm nay, liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có thể cất tiếng, thể hiện đẳng cấp của cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng Vàng.

report Lần thứ 24 của Ronaldo Với lần ra sân này, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Paolo Maldini (23), san bằng kỷ lục của Miroslav Klose (24) để có trận thứ 24 tại FIFA World Cup. Hiện chỉ có Lionel Messi (28) và Lothar Matthaus (25) chơi nhiều trận hơn Ronaldo. report Ronaldo bế tắc ở các giải đấu lớn Cristiano Ronaldo đã không ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup/EURO) dù đã thực hiện 33 cú sút. Nếu không tính các quả phạt đền, Ronaldo đã trải qua 13 trận đấu mà không ghi bàn ở các giải đấu lớn, tung ra 42 cú sút với hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 4.5. report Đội hình ra sân của Uzbekistan Đá chính: Nematov, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov, Shukurov, Zamrobekov, Ganiev, Fayzullaev, Shomurodov. Dự bị: Yusupov, Ergashev, Alijonov, Sayfiev, Eshmurodov, Ulmasaliyev, Urozov, Mozgovoy, Iskanderov, Jiyanov, Urunov, Khamdamov, Esanov, Amonov, Sergeev. report Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha Đá chính: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Viega, Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Joao Felix, Ronaldo (c) Dự bị: Sa (GK), Silva (GK), Semedo, Araujo, Dalot, Ignacio, Samu Costa, Nunes, Bernardo, Ruben Neves, Ramos, Trincao, Leao, Guedes, F.Conceicao.

Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 ở bảng I. Messi cũng lại trình diễn phong độ “thần thánh” với 2 bàn vào lưới Áo, nâng tổng số pha lập công của anh ở World Cup 2026 lên 5 bàn chỉ sau 2 trận.

Một siêu sao khác, Kylian Mbappe, cũng không chịu kém cạnh. Tiền đạo người Pháp đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Iraq. Tất cả cho thấy, loạt trận rạng sáng 23/6 là một show diễn liên hoàn và rực rỡ của các siêu sao.

Bối cảnh ấy khiến áp lực càng đè nặng lên một siêu sao khác: Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha của anh đã hòa CHDC Congo 1-1 ở trận ra quân, và bản thân anh thì cũng im tiếng trong trận đó. Với một cầu thủ đặc biệt khát khao ghi bàn như CR7, trận cầu tịt ngòi ấy là nỗi hổ thẹn.

Siêu sao 41 tuổi cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thiếu tầm ảnh hưởng, vì không thể kéo đội bóng tiến lên trong những thời khắc bế tắc. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đã đến lúc Bồ Đào Nha nên từ bỏ sự phụ thuộc vào cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của mình hay chưa?

Sức hút của Ronaldo lớn đến nỗi những cuộc thảo luận xoay quanh tiền đạo này đã chiếm lĩnh các cuộc tranh luận kể từ trận hòa với CHDC Congo. Đã vậy, một số ngôi sao khác của Bồ Đào Nha từ Rúben Dias đến João Neves vô tình gây ra một cơn bão trên mạng xã hội khi bình luận về vai trò của đội trưởng.

Chính vì thế, Ronaldo đang rất quyết tâm tỏa sáng để đem thắng lợi về cho đội nhà trong trận gặp Uzbekistan hôm nay. Chỉ có chiến thắng mới giúp Bồ Đào Nha xua đi kết quả nhạt nhẽo ở trận ra quân, đồng thời đem lại cho họ vị thế vững chắc trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Colombia.