Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bị tố chuẩn bị cẩu thả dẫn tới bị loại sớm tại World Cup 2026

TPO - Những lý do dẫn đến việc đội tuyển bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không vượt qua vòng bảng World Cup 2026 vẫn đang được tranh luận. Nhật báo Ajansspor khẳng định lý do góp phần đẩy đại diện UEFA về nước sớm chính là sự chuẩn bị cẩu thả.

Sau 2 trận toàn thua trước Australia và Paraguay, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang bỏ túi 0 điểm. Họ trở thành một trong 2 đội tuyển bị loại sớm nhất tại giải. Lối chơi vô hồn, sự uể oải trong các pha dàn xếp của các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khiến truyền thông nước này nổi giận.

Và sau khi tìm hiểu, nhiều tờ báo đã chĩa mũi dùi vào LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho rằng sự chuẩn bị cẩu thả từ cơ quan chủ quản đã khiến các cầu thủ không thể ra sân và chơi với 100% sự tập trung cũng như đạt thể trạng tốt nhất. Cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ chọn địa điểm đóng quân ở bang Arizona, nơi bị coi là không phù hợp.

"Arizona là bang có nhiều hoang mạc, nền nhiệt rất cao. Việc đội tuyển đóng quân ở bang này khiến họ đối diện với nhiều khó khăn ở các buổi tập. Các cầu thủ bị vắt kiệt sức dưới thời tiết nắng gắt. Cái nắng như thiêu đốt suốt giải đấu đã bào mòn thể lực của cầu thủ trong bối cảnh họ vừa trải qua một mùa giải dày đặc", tờ Ajansspor viết.

Đáp lại, một quan chức giấu tên của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) khẳng định họ buộc phải chọn Arizona "theo sự phân công của FIFA". Bởi lẽ, Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự VCK muộn (phải đá play-off). Những đại bản doanh chất lượng khác đã hết chỗ. Do vậy đội bóng này buộc phải theo sự điều phối của ban tổ chức.

"Luận điểm cho rằng "FIFA ép buộc chúng tôi làm vậy" hoàn toàn sai sự thật. Theo tìm hiểu, FIFA không bắt buộc phải sử dụng khu phức hợp Arizona Athletic Grounds, mà họ chỉ liệt kê nó vào danh sách đề xuất. Có nghĩa là nếu tìm kiếm, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được đại bản doanh tốt hơn", tờ Ajansspor đáp lễ.

"TFF không hề có bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi địa điểm. Dường như TFF chấp nhận phương án Arizona để tránh chi phí phát sinh. Họ không tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác".

Thực tế là Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản... đã được FIFA đề xuất địa điểm đóng quân nhưng họ không đồng ý mà tìm cơ sở phù hợp với mình. Thậm chí tuyển Nhật Bản thi đấu ở Mỹ nhưng đóng "doanh trại" ở Mexico, chấp nhận bay qua bay lại giữa 2 nước.

Nhiều quốc gia tham dự World Cup cũng không chấp nhận đề xuất ban đầu của FIFA. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Áo đã phải chịu thêm chi phí để thiết lập các trại huấn luyện phù hợp với nhu cầu của riêng mình. Đội tuyển Pháp thậm chí sát giờ còn từ bỏ kế hoạch tập huấn để chuyển đến một cơ sở khác, nơi họ đã chuẩn bị các sân tập đặc biệt phù hợp với điều kiện mặt sân của sân vận động nơi họ sẽ thi đấu. Điều này được cho là đã giảm thời gian di chuyển và giảm thiểu sự mệt mỏi về thể chất cho các cầu thủ".

"Các đội tuyển khác sẵn sàng chấp nhận chi phí bị độn lên để tìm kiếm một cơ sở tốt nhất cho đội tuyển, nhưng chúng ta thì không", tờ Ajansspor kết luận.