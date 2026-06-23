Nhận định Colombia vs CHDC Congo, 09h00 ngày 24/6: Cẩn thận với Những chú báo!

TPO - Nhận định bóng đá Colombia vs CHDC Congo, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Colombia được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng hãy nhìn vào bài học Bồ Đào Nha ở trận ra quân. Đó là lý do có thể khẳng định đại diện Nam Mỹ sẽ phải rất cẩn trọng ở trận đấu này.

Colombia đang có 3 điểm sau thắng lợi ở ngày ra quân và dẫn đầu bảng. Đội tuyển này sở hữu đội hình đồng đều, kỹ thuật và đang ở độ chín của sự nghiệp. Sức mạnh tấn công của Colombia nằm ở sự linh hoạt, hoán đổi vị trí liên tục và khả năng bùng nổ từ hai hành lang cánh.

Ngôi sao Luis Diaz chính là "mũi khoan" nguy hiểm nhất nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng dứt điểm sắc bén. Bên cạnh đó, nhạc trưởng kỳ cựu James Rodriguez tiếp tục sắm vai trò trạm luân chuyển bóng ở vị trí số 10. Ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, khả năng tung ra những đường chuyền "xé toang" hàng phòng ngự đối phương của James vẫn là thứ vũ khí lợi hại.

Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở trận mở màn chứng minh rằng hàng công của Colombia rất đa dạng. Nếu Diaz bị vây bắt, anh lùi xuống tạo khoảng trống cho Daniel Munoz ghi bàn. Và khi có cơ hội, tiền đạo Bayern lập tức trừng phạt đối thủ bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo hiểu rõ vị thế "cửa dưới" của mình trong cặp đấu này. HLV Sebastien Desabre đã và đang xây dựng một lối chơi thực dụng, đặt sự an toàn lên hàng đầu. Sơ đồ 5-4-1 hoặc 5-3-2 được họ vận hành một cách trơn tru, tiêu biểu nhất là màn trình diễn phòng ngự ngoan cường trước Bồ Đào Nha.

Dù bị Joao Neves chọc thủng lưới từ rất sớm (phút thứ 6), song khối đội hình của CHDC Congo không hề sụp đổ hay rối loạn. Hàng phòng ngự của họ với sự chỉ huy của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu như thủ quân Chancel Mbemba và trung vệ Axel Tuanzebe đã thi đấu kỷ luật.

Việc có những cầu thủ chạy cánh xuất sắc trong phòng ngự như Aaron Wan-Bissaka và Arthur Masuaku cũng giúp họ bịt kín các khoảng trống ở hai biên. Thành công trong việc vô hiệu hóa dàn sao thượng thặng của Bồ Đào Nha trong suốt hơn 80 phút còn lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vững chãi của "tấm khiên" này.

Khi gặp Colombia hôm nay, “tấm khiên” ấy được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa để đại diện châu Phi mơ về ít nhất 1 điểm.

CHDC Congo đã phòng ngự kiên cường trước Bồ Đào Nha

Colombia đang thể hiện một bộ mặt đáng sợ và chứng minh rằng họ đã hoàn toàn rũ bỏ được bóng đen thất vọng sau khi lỡ hẹn với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Họ duy trì chuỗi phong độ thuyết phục. 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Colombia đã xuất sắc giành tới 7 chiến thắng và chỉ phải nhận 2 thất bại.

Đáng chú ý, 2 trận thua đó đều diễn ra trong khuôn khổ giao hữu mang tính thử nghiệm trước những "ông kẹ" của bóng đá thế giới là Pháp (1-3) và Croatia (1-2). còn lại là những chiến thắng bùng nổ, ghi từ 3 bàn trở lên.

Khả năng tấn công của Colombia hiện đang ở mức rất cao. Đội bóng này đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng chỉ trong 3 trận gần nhất. Tính rộng hơn, hàng công của họ đã nổ súng tới 16 lần trong 7 lần ra sân gần đây (đạt hiệu suất tấn công ấn tượng 2,29 bàn/trận).

Tuy nhiên, điểm yếu cần lưu tâm của đội tuyển này nằm ở hệ thống phòng ngự. Họ đã để lọt lưới 9 bàn trong 7 trận qua (trung bình 1,29 bàn thua/trận). Việc để một đội bóng yếu hơn rất nhiều là Uzbekistan chọc thủng lưới trong ngày ra quân cho thấy cặp trung vệ Davinson Sanchez và Jhon Lucumi vẫn còn những khoảnh khắc đánh mất sự tập trung. Đây là điểm yếu chí mạng mà họ phải ngay lập tức chấn chỉnh nếu không muốn phải ôm hận trước sức càn lướt của các tiền đạo CHDC Congo.

CHDC Congo đang thi đấu khá ổn. 5 trận đấu gần nhất, CHDC Congo giành 1 chiến thắng, có 2 trận hòa và 2 lần nhận thất bại. Tuy nhiên, điểm sáng chói lọi nhất của đội tuyển này lại nằm ở hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Trong suốt 17 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường, CHDC Congo mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 11 bàn, qua đó đạt tỷ lệ để thủng lưới cực thấp (chỉ 0,65 bàn thua/trận).

Việc giành quyền góp mặt tại vòng chung kết World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi vốn đã là một cột mốc lịch sử vĩ đại của đội tuyển này. Thế nhưng, khát vọng của họ không chỉ dừng lại ở việc sang Bắc Mỹ để dạo chơi. Trận hòa quả cảm 1-1 trước nhà cựu vô địch châu Âu Bồ Đào Nha là lời khẳng định đanh thép của họ.

Trên bản đồ bóng đá thế giới, Colombia và CHDC Congo chưa từng có cơ hội chạm trán nhau. Tuy nhiên, nếu xét rộng ra bình diện đối đầu giữa các khu vực địa lý, Colombia đang nắm giữ thành tích ấn tượng và mang tính áp đảo trước các đại diện lục địa đen.

Tính đến nay, họ toàn thắng trong cả 3 lần chạm trán các đại diện CAF tại đấu trường World Cup: đánh bại Tunisia 1-0 năm 1998, vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 năm 2014 và hạ gục Senegal 1-0 ở vòng bảng năm 2018. Kinh nghiệm đối phó với những đối thủ giàu thể lực sẽ là một điểm tựa vững chắc để các cầu thủ Nam Mỹ bước vào trận đấu này.

Trái ngược với thành tích ấn tượng của đối thủ, CHDC Congo lại có những ký ức không mấy vui vẻ mỗi khi phải đối mặt với các đội bóng đến từ Nam Mỹ. Ở lần duy nhất tham dự World Cup trước đây vào năm 1974 (khi quốc gia này còn mang tên Zaire), họ đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brazil.

Các số liệu thống kê ở những trận giao hữu quốc tế cũng không ủng hộ đại diện châu Phi, khi họ từng thua Brazil 0-2 (năm 1968) và mới đây nhất là thất bại sát nút 1-2 trước đội tuyển Chile, đội tuyển bị coi là yếu hơn Colombia khá nhiều.