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Trực tiếp Colombia vs CHDC Congo (09h00 ngày 24/6): Mở toang cửa đi tiếp

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Colombia đang có 3 điểm trong khi CHDC Congo là 1 điểm. Trận đấu này hoàn toàn có thể mở toang cửa đi tiếp cho 1 trong 2 đội, dĩ nhiên là đội đó giành chiến thắng.

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Colombia đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Hiện tại, đội tuyển này đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong số các quốc gia Nam Mỹ, chỉ có Brazil và Argentina được xếp hạng cao hơn.

Nhưng Colombia chưa bao giờ thực sự tỏa sáng tại World Cup: thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết năm 2014. Ở kỳ World Cup đó, James Rodriguez đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cựu tiền vệ của Real Madrid và Bayern Munich vẫn là một cầu thủ quan trọng trong chiến dịch này, và kinh nghiệm của anh hứa hẹn sẽ là một lợi thế quan trọng cho Colombia.

Trong trận đấu mở màn, Colombia đã đánh bại Uzbekistan, đội bóng lần đầu tiên tham dự giải. Tỷ số 3-1 cho thấy sự áp đảo của đại diện Nam Mỹ. Nhưng họ khó tái hiện điều đó vì đối thủ lần này là CHDC Congo vốn có sức mạnh nhỉnh hơn Uzbekistan.

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Trong trận đấu mở màn, CHDC Congo đã chơi đầy kiên cường để cầm hòa Bồ Đào Nha. Họ không chỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup mà còn giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử giải đấu.

Thế hệ cầu thủ hiện tại của CHDC Congo sở hữu tiềm năng đáng kể. Biểu tượng thực sự đối với người hâm mộ là Chancel Mbemba: đội trưởng và là người nắm giữ kỷ lục quốc gia về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong trận đấu mở màn, anh là một trong những cầu thủ nổi bật cả về số pha tắc bóng (4) và phá bóng (5). Trên hàng công, Wissa là niềm cảm hứng lớn nhất. Như Luis Diaz bên phía Colombia, anh cũng là nhân vật chủ chốt, đạo diễn các tình huống bóng của đội nhà.

2 đội tuyển này đang sống dựa vào niềm cảm hứng của 1-2 cá nhân. Hôm nay, cá nhân nào sẽ tỏa sáng để đưa đội nhà tới gần tấm vé đi tiếp?

Đặng Lai
Tiểu Phùng
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