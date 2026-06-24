Ronaldo và những kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' nối dài ở tuổi 41

TPO - Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả mạnh mẽ trước mọi chỉ trích khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha vùi dập Uzbekistan 5-0 tại World Cup 2026. Hai bàn thắng giúp siêu sao 41 tuổi thiết lập hàng loạt kỷ lục, nổi bật là cột mốc trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Màn đáp trả hoàn hảo trước chỉ trích

Cristiano Ronaldo đã gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận 2 World Cup 2026.

“Tôi đã trở lại", anh nhìn thẳng vào ống kính truyền hình lặp lại. “Tôi đã trở lại".

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Màn trình diễn xuất sắc này giúp anh đáp trả những chỉ trích sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước CHDC Congo ở trận ra quân.

Dù đã quen với những lời đánh giá trái chiều trong suốt sự nghiệp, siêu sao 41 tuổi thừa nhận làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào anh trong tuần qua vẫn khiến bản thân cảm thấy khó khăn.

“Nhưng mọi chuyện luôn là như vậy", Ronaldo nói bằng tiếng Bồ Đào Nha. “Không quan trọng đâu, bởi tôi đã thi đấu 23 năm rồi. Khi mọi thứ tốt đẹp, người ta nói ‘Cristiano thật tuyệt vời’. Khi mọi thứ không như ý, họ lại nói ‘Cristiano đã hết thời, đã già rồi’. Mọi thứ sẽ luôn như thế. Nhưng hôm nay tôi và các đồng đội đã có câu trả lời bằng màn trình diễn trên sân, đúng như điều chúng tôi mong muốn".

Ronaldo đi vào lịch sử ngay ở phút thứ 6 khi đón đường căng ngang của Joao Cancelo rồi dứt điểm chân phải mở tỷ số 1-0. Sau bàn thắng, anh chạy về phía khu kỹ thuật ăn mừng vô cùng cảm xúc cùng các đồng đội.

Đến phút 39, Ronaldo hoàn tất cú đúp. Nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, anh tung cú sút hiểm hóc vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bồ Đào Nha.

“Là một hậu vệ, bạn luôn phải sẵn sàng và bám sát anh ấy trong vòng cấm", HLV Uzbekistan Fabio Cannavaro, cựu trung vệ huyền thoại từng cùng Italy vô địch World Cup 2006, nhận xét. “Nếu bạn cho Ronaldo chỉ một centimet khoảng trống trong vòng cấm, coi như bạn đã thua".

Với màn trình diễn chói sáng, Ronaldo được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thêm một dấu son nữa trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

HLV Roberto Martinez cũng dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp và bản lĩnh mà Ronaldo thể hiện trong tuần qua, giữa lúc nhiều ý kiến từ bên ngoài kêu gọi loại anh khỏi đội hình chính.

“Cậu ấy cũng là con người", Martinez nói. “Cậu ấy có quyền cảm thấy buồn, thất vọng hay xúc động. Điều đáng kinh ngạc là cách cậu ấy phản ứng. Dù cảm thấy thế nào, câu trả lời của Ronaldo luôn là trở lại sân tập, làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục đòi hỏi rất cao ở bản thân. Chính sự chuyên nghiệp đó đã giúp cậu ấy duy trì sự nghiệp đỉnh cao lâu đến vậy".

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan giúp Ronaldo, ở tuổi 41, trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup. Người giữ kỷ lục vẫn là huyền thoại Cameroon Roger Milla, người ghi bàn tại World Cup 1994 trên đất Mỹ khi đã 42 tuổi.

Năm nay, Ronaldo và đội trưởng Argentina Lionel Messi trở thành 2 cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Chuỗi ghi bàn của Ronaldo bắt đầu từ World Cup 2006 và tiếp tục kéo dài qua các kỳ 2010, 2014, 2018, 2022 và nay là 2026.

Dù cùng chia sẻ kỷ lục dự 6 kỳ World Cup với Messi, Ronaldo là người duy nhất ghi được ít nhất một bàn ở cả 6 giải đấu. Messi không ghi bàn nào tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Cú đúp trước Uzbekistan nâng tổng số bàn thắng của Ronaldo tại các kỳ World Cup lên con số 10. Trong khi đó, Messi hiện đã có 18 bàn sau cú hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân và cú đúp trước Áo, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Màn trình diễn mới nhất cũng giúp Ronaldo nâng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên 145 pha lập công. Với 10 bàn tại World Cup, anh vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn) để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Trận gặp Uzbekistan cũng là lần thứ 230 Ronaldo khoác áo đội tuyển quốc gia, một kỷ lục thế giới khác trong sự nghiệp phi thường của anh.

Đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Trong sự nghiệp, anh từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, đồng thời giành năm danh hiệu Champions League trong màu áo Manchester United và Real Madrid.