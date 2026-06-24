Giẫm đạp kinh hoàng khi xem World Cup tại Jordan, 9 người thương vong

TPO - Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại thủ đô Amman (Jordan) khi hàng nghìn cổ động viên tập trung xem World Cup qua màn ảnh rộng. Sự cố hỗn loạn này đã khiến một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Jordan dẫn nguồn từ Cục An ninh Công cộng nước này cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 23/6 tại Quảng trường Hashemite, trung tâm thủ đô Amman.

Đây là nơi chính quyền địa phương lắp đặt các màn hình lớn, thu hút làn sóng người hâm mộ khổng lồ đổ về để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Jordan và Algeria.

Sức hút từ giải bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi Jordan lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự, đã khiến mật độ người tại quảng trường vượt quá mức an toàn. Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng và làn sóng di chuyển hỗn loạn của đám đông nhanh chóng dẫn đến kịch bản giẫm đạp nghẹt thở.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đội cứu hộ khẩn cấp đã lập tức can thiệp, tiến hành sơ cứu và vận chuyển 9 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, một người trong số các nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng tại cơ sở y tế. Tám người còn lại may mắn giữ được tính mạng, hiện đang tiếp tục điều trị với các vết thương từ nhẹ đến trung bình.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng Jordan đã lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành các bước điều tra chuyên sâu để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân xấu số.

Nỗi đau từ thảm kịch ngoài sân cỏ như càng nhân đôi đối với người hâm mộ xứ sở hoa hồng sa mạc khi trận đấu khép lại với kết quả buồn. Đội tuyển Jordan đã để thua sát nút Algeria với tỷ số 1-2.

Thất bại này không chỉ khiến bầu không khí tại thủ đô Amman chìm trong im lặng, mà còn chính thức chấm dứt hành trình lịch sử của Jordan, loại họ khỏi kỳ World Cup đầu tiên.