Chơi bế tắc, tuyển Anh phải chia điểm với Ghana

TPO - Tuyển Ghana đã đạt mục tiêu buộc tuyển Anh chia điểm khi đối đầu ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Trước thế trận phòng ngự kín kẽ, lùi sâu của đối thủ, tuyển Anh gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và cũng thiếu may mắn trong số cơ hội hiếm hoi có được.

foul HẾT GIỜ!!! Anh 0-0 Ghana Harry Kane và đồng đội hoàn toàn bất lực trước thế trận phòng ngự kiên cường của Ghana. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà Ghana Phút 87: Hậu vệ O'Reilly đánh đầu đưa bóng dội xà. Kane tiếp tục dứt điểm nhưng thất bại. Đây là pha tấn công đáng chú ý nhất của Anh từ đầu trận. report Saka dứt điểm nguy hiểm Phút 86: Saka rê bóng vào trung lộ và thực hiện cú sút mang đúng bản sắc của anh. Thủ môn Ghana đã chơi tập trung để cản phá thành công. substitution Rashford vào sân Phút 83: Rashford vào sân thay Madueke. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của HLV Tuchel. report KHÔNG VÀO!!! Ghana bỏ lỡ cơ hội Phút 80: Prince Kwabena Adu thoát xuống đối mặt thủ môn Pickford nhưng không thể dứt điểm như ý. Pha bóng cảnh báo tuyển Anh, vì nếu cứ mải mê tấn công và bỏ quên mặt trận phòng ngự, họ sẽ trả giá. report Tuyển Anh đẩy mạnh sức ép Phút 78: Tam sư sẽ chơi đội hình dâng cao và mạo hiểm hơn ở thời gian tới. Họ vẫn gặp bế tắc vì Ghana phòng ngự quá kỷ luật. substitution Anh thay thêm 2 người Phút 73: Rogers và Eze vào sân. Bellingham và Anderson rời sân. HLV Tuchel đã tung vào sân những nhân tố sáng tạo nhất của hàng công. report Kane dứt điểm Phút 69: Lần hiếm hoi Kane có khoảng trống để dứt điểm. Cú sút chân trái của anh bị thủ môn Ghana tóm gọn. report Pickford cứu nguy cho Anh Phút 68: Ghana tổ chức tấn công cực nhanh, đặt tiền đạo của họ vào thế đối mặt thủ môn. May cho Anh khi Pickford chủ động rời khung thành và trực tiếp chặn bóng lại. substitution Anh thay 2 người Phút 65: Saka và O'Reilly vào sân. Gordon và Djed Spence rời sân. Đúng như dự đoán từ Sky Sports, Gordon và Spence khiến cánh trái của Anh gần như tê liệt. Chờ xem điều chỉnh của HLV Tuchel có giúp "Tam sư" thay đổi hay không. report Madueke lại dứt điểm hỏng Phút 64: Tiền đạo Arsenal đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của Anh. Trong cú sút mới nhất, Madueke đưa bóng lên trời. report Elliot Anderson đánh đầu Phút 61: Rice treo bóng đến đúng vị trí Anderson đợi sẵn, song tiền vệ của Nottingham không tận dụng cơ hội. report Madueke, Gordon dứt điểm Phút 58: Hai pha dứt điểm liên tiếp thất bại của Anh. Sau cú đá của Madueke, hậu vệ Ghana kịp cản phá. Cú sút tiếp theo từ Gordon đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Ghana đợi sẵn. report Tuyển Anh sắp thay người Phút 56: Rashford, Watkins đã khởi động. Anh cần sự tươi mới trên hàng công khi các nhân tố hiện tại đang bị Ghana bắt bài. report Madueke và Rice phối hợp hỏng Phút 52: Pha bóng điển hình cho sự bế tắc của Anh ở trận này. Họ thi đấu rời rạc và không làm tốt ở những pha xử lý quyết định. report Cơ hội cho Ghana Phút 50: Ghana có cơ hội từ đường chuyền chuyển trạng thái tấn công bất ngờ. Marvin Senaya lao lên dứt điểm, khiến khung thành Anh chao đảo. report Hai đội tuyển chưa thay người start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp một!!! Anh 0-0 Ghana report Cú sút đầu tiên của Kane Phút 45+5: Kane cầm bóng xoay xở và dứt điểm trước 3 cầu thủ theo kèm. Thủ quân tuyển Anh không thể sút bóng xuyên qua "rừng chân". time Hiệp một có 6 phút bù giờ report Không có một kẽ hở cho tuyển Anh Phút 45: Tuyển Anh phải dùng đến đường chuyền dài, tạt bóng và trông chờ từng pha cố định. Ghana đang phòng ngự quá kiên cố. report Rice đánh đầu Phút 37: Madueke thoát xuống bên cánh phải và tạt cho Rice. Rice đánh đầu trong tư thế với, dẫn đến đường bóng không như ý. report Tuyển Anh chưa có cú sút trúng đích Phút 32: Đoàn quân của HLV Tuchel vẫn bế tắc toàn tập vì Ghana bố trí đội hình tử thủ. Đây là lúc phẩm chất của các ngôi sao bên phía "Tam sư" lên tiếng. report "Tam sư" nhồi bóng liên tục sang cánh phải Phút 26: Thầy trò Tuchel bế tắc vì hàng thủ co cụm của Ghana. Họ đưa bóng sang cánh phải, nơi có James và Madueke. James thực hiện nhiều quả tạt nhưng đều bị Ghana hóa giải dễ dàng. report Trận đấu gián đoạn Phút 23: James và Ayew va chạm khá nguy hiểm ở vùng đầu. Trọng tài cắt còi, cho tạm dừng để 2 cầu thủ được chăm sóc y tế. report Thống kê sau 15 phút Anh tạo ra thống kê vượt trội ở mọi chỉ số. "Tam sư" tiếp tục tăng áp lực tấn công và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. report Rice sút vọt xà Phút 13: James thả bóng cho Rice dứt điểm trong tình huống dàn xếp đá phạt. Cú sút của Rice đưa bóng đi vọt xà. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Pha tấn công đột biến của Anh Phút 12: Madueke và Reece James chồng biên, gây rối loạn hàng thủ Ghana. James căng ngang vào trong nhưng không có cầu thủ Anh kịp lao lên dứt điểm. report Ghana phòng ngự 'rát' Phút 10: Anh cầm bóng áp đảo nhưng chưa triển khai được pha tấn công có nét nào. Ghana pressing nhiệt và áp sát ngay khi cầu thủ Anh cầm bóng. Đại diện châu Phi vẫn đang kiểm soát tốt trận đấu theo cách họ muốn. report Tiền đạo Ghana việt vị Phút 5: Ghana tấn công nhanh bằng đường chuyền vượt tuyến. Inaki Williams nhận bóng trong thế đối mặt thủ môn nhưng đã việt vị. report Tuyển Anh áp đảo từ đầu Phút 2: Anh nhập cuộc chủ động, nhanh chóng dồn cầu thủ Ghana về sân nhà. Đây là thế trận được dự đoán từ trước. start Hiệp một bắt đầu report Tuyển Anh tập bắn phá khung thành report Sẵn sàng cho trận đấu giữa Anh và Ghana report Đội hình xuất phát Ghana report Đội hình xuất phát Anh

Đội tuyển Anh và Ghana quyết tâm giành trọn ba điểm ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 nhằm sớm đoạt vé đi tiếp. Đây sẽ là thế trận mà Tam sư chủ động phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt, trong khi "Những ngôi sao đen" sẵn sàng rình rập để tạo nên bất ngờ.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Hàng công bùng nổ với Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford đang liên tục nổ súng để bù đắp cho những sai sót nơi phòng ngự của thầy trò ông Tuchel. Trước trận, HLV Tuchel đón tin vui khi Bukayo Saka và Declan Rice đều hoàn toàn bình phục, trong khi Marc Guehi sẵn sàng đá chính thay Ezri Konsa.

Siêu máy tính của Opta đánh giá tuyển Anh vượt trội với 78,8% cơ hội chiến thắng nhờ dàn hảo thủ chất lượng. Tâm điểm trận đấu đổ dồn vào Harry Kane, người khát khao tiếp tục lập công để bám đuổi Messi, Mbappe và Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phía bên kia chiến tuyến, Ghana sở hữu khởi đầu trơn tru bằng trận thắng Panama 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Caleb Yirenkyi. Dù vậy, "Những ngôi sao đen" hiểu rằng đối đầu với Tam Sư là thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Lịch sử ghi nhận hai đội từng hòa nhau 1-1 vào năm 2011, nơi Ghana phát huy tối đa lối chơi giàu thể lực và tốc độ. Ở cuộc tái đấu này, đại diện châu Phi chào đón sự trở lại bản lề của tiền vệ Thomas Partey tại khu trung tuyến. Tuy nhiên, họ lại nhận hung tin khi thủ thành số một Ati Zigi dính chấn thương nặng, buộc Benjamin Asare phải gánh vác trọng trách bảo vệ khung gỗ trước sức ép khủng khiếp từ các chân sút xứ sương mù.