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Cơ hội nào để Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2026?

Hương Ly

TPO - Tuyển Hàn Quốc vẫn có nguy cơ chia tay World Cup 2026 từ vòng bảng nếu không thắng Nam Phi.

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Tại bảng A, Mexico đang dẫn đầu với 6 điểm. Hàn Quốc có 3 điểm để đứng nhì. CH Czech và Nam Phi cùng có một điểm. Thầy trò HLV Hong Myung-bo đã lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out khi thua Mexico 0-1.

Chủ nhà Mexico đã chắc chắn đi tiếp với vị trí nhất bảng. Họ đối đầu CH Czech ở trận cuối. Hàn Quốc và Nam Phi sẽ đại chiến nhau.

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Cục diện bảng A.

Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi là chắc chắn đứng nhì. Đại diện châu Á đang hơn CH Czech 2 điểm. Nếu CH Czech thắng và Hàn Quốc hòa, 2 đội cùng có 4 điểm. Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo sẽ đi tiếp khi hơn CH Czech thành tích đối đầu.

Kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra ở bảng A là CH Czech và Nam Phi thắng ở lượt cuối. Khi đó, CH Czech vươn lên thứ 2. Nam Phi giữ vị trí thứ 3 và sẽ đẩy Hàn Quốc rơi xuống bét bảng. Sẽ là nỗi đau nhân lên gấp bội cho Hàn Quốc nếu họ chia tay World Cup 2026 với thành tích giành 3 điểm ở vòng bảng.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Hàn Quốc có 91,22% cơ hội đi tiếp. CH Czech có 30,2%, trong khi con số của Nam Phi là 19,5%.

Sẽ quá mạo hiểm nếu Son và đồng đội bước vào lượt trận cuối trong tâm thế cầu hòa. Thay vào đó, với tương quan sức mạnh hiện tại, Hàn Quốc hoàn toàn có thể áp đặt thế trận tấn công để hướng đến chiến thắng.

Sau hai lượt trận vòng bảng World Cup 2026, màn trình diễn của tuyển Nam Phi không thuyết phục. Họ để thua Mexico 0-2 ở ngày ra quân, trong trận đấu thảm họa khi nhận tới hai thẻ đỏ. Đến lượt thứ hai, Nam Phi chơi nỗ lực hơn và cầm hòa CH Czech 1-1 nhờ quả phạt đền muộn của Mokoena. "Bafana Bafana" rơi vào thế khó và sẽ chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã thắng thuyết phục CH Czech ở ngày ra quân. Đối đầu Mexico, đại diện châu Á tạo ra thế trận cân bằng, chỉ nhận bàn thua từ khoảnh khắc sai lầm cá nhân. Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo cần loại bỏ sai lầm cá nhân để tránh lập lại kịch bản tồi. Bên cạnh đó, để vượt qua vòng bảng và thậm chí là nghĩ tới vị trí xa hơn ở World Cup 2026, Hàn Quốc phải cải thiện độ sắc bén của hàng công.

Hương Ly
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