Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV tuyển Pháp đột ngột rời World Cup để chịu tang mẹ

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) xác nhận HLV Didier Deschamps tạm thời rời World Cup 2026 để trở về quê nhà chịu tang mẹ. Chiến lược gia 57 tuổi chắc chắn vắng mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp tuyển Na Uy.

france-v-iraq-fifa-world-cup-2026-group-i.jpg

Theo thông cáo từ FFF, HLV Deschamps nhận tin dữ vào tối 23/6 (giờ Hà Nội) và lập tức lên đường về Pháp để cùng gia đình lo liệu tang lễ.

"Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi xin được tiếp thêm sức mạnh cho HLV trưởng và đảm bảo một điều, tất cả mọi người đang ở bên cạnh ông", đại diện FFF chia sẻ. Trợ lý Guy Stephan sẽ tạm quyền dẫn dắt "Les Bleus" cho đến khi HLV Deschamps quay lại. FFF chưa công bố cụ thể thời điểm thuyền trưởng tuyển Pháp tái xuất.

Trước khi trở về quê nhà, HLV Deschamps cùng các học trò giành 2 chiến thắng trước Senegal và Iraq. Hướng tới lượt cuối, "Les Bleus" tử chiến với Na Uy để phân định ngôi đầu bảng I. HLV Deschamps vắng mặt là tổn thất lớn cho Pháp, khi trận đấu tới được dự đoán căng thẳng với nhà đương kim á quân World Cup.

Trước thềm World Cup 2026, HLV Deschamps đã thông báo sẽ chính thức rời cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, khép lại triều đại kéo dài 14 năm. Cựu thủ quân tuyển Pháp từng dẫn dắt đội nhà bước lên đỉnh cao thế giới vào năm 2018, trước khi ngậm ngùi giành ngôi á quân năm 2022 sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu.

Tại World Cup 2026, đội quân dưới tay HLV Deschamps vẫn có sức mạnh hàng đầu. Pháp được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch chỉ sau Tây Ban Nha.

Hương Ly
#HLV Pháp #world cup 2026 #deschamps #tuyển pháp #Na Uy #bóng đá quốc tế #tang lễ #deschamps #tuyển pháp #world cup 2026 #tin world cup 2026 #lịch world cup 2026 #bảng world cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe