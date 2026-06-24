Croatia thắp sáng hy vọng đi tiếp, tiễn Panama rời World Cup 2026

TPO - Trận đấu đầy căng thẳng tại bảng L World Cup 2026 vừa khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 dành cho đội tuyển Croatia. Như vậy, kẻ chiến thắng Croatia thắp lại hy vọng đi tiếp trong khi kẻ chiến bại Panama đã chắc chắn bị loại.

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cục diện bảng L đã trở nên ngột ngạt. Trận hòa không bàn thắng giữa tuyển Anh và Ghana ở trận đấu sớm đặt cả Croatia lẫn Panama vào một tình thế sinh tử. Đội nào để thua sẽ phải lập tức xách vali về nước sớm. Chính áp lực tâm lý khổng lồ này đã khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng, dẫn đến một hiệp một giằng co và khan hiếm các cơ hội thực sự rõ nét.

Đội tuyển Panama là những người sở hữu tình huống nguy hiểm nhất trong nửa đầu trận đấu. Phút 17, Fajardo mở tỷ số sau một pha lao vào dứt điểm cắt mặt từ đường căng ngang hiểm hóc của Michael Murillo. Sau đó không lâu, thủ thành Dominik Livakovic của Croatia cũng đã phải trổ tài bay người cản phá pha đánh đầu điệu nghệ của Luis Rodriguez.



Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Zlatko Dalic thi đấu khá bế tắc. Phải chờ đến những phút bù giờ của hiệp 1, Croatia mới có cú sút trúng đích đầu tiên nhờ pha nã đại bác từ cự ly 18 mét của Martin Baturina, buộc thủ môn Orlando Mosquera phải trổ tài.

Nhận thấy sự thiếu ý tưởng của hàng công, HLV Dalic đã quyết định thực hiện 2 sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai, và quyết định này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, mành lưới của Panama đã phải rung lên.

Từ một pha phối hợp tấn công chớp nhoáng bên hành lang cánh phải, Josip Stanisic đập nhả ăn ý với Marco Pasalic trước khi tung đường căng ngang sắc lẹm vào vòng cấm. Thủ môn Mosquera đã phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện không thể tuyệt vời hơn để cầu thủ vừa vào sân thay người Ante Budimir dễ dàng đệm bóng cận thành ở cột xa, mở tỷ số trận đấu.

Đáng lý ra tỷ số đã là 2-0 chỉ ba phút sau đó, nhưng Pasalic lại không thể chiến thắng Mosquera trong pha đối mặt sau đường chọc khe phản công tinh tế của nhạc trưởng Luka Modric.

Dù bị dẫn bàn, tinh thần chiến đấu của Panama vẫn rất kiên cường. Nửa sau hiệp hai, thủ thành Livakovic đã phải thực hiện một pha cứu thua kép xuất sắc trước cú dứt điểm của Murillo, trước khi nhìn Carlos Harvey đánh đầu vọt xà ngang.

Trận đấu này cũng chứng kiến một cột mốc lịch sử chói lọi của cá nhân Luka Modric khi anh có lần thứ 200 khoác áo tuyển Croatia. Tiền vệ kỳ cựu này rời sân ở phút 81, nhường chỗ cho các đồng đội trẻ. Và Croatia đã bảo toàn thành quả 1-0, giúp ngày kỷ niệm của anh được trọn vẹn niềm vui.

Với kết quả này, Panama sẽ bước vào lượt trận cuối mang tính chất thủ tục đối đầu với tuyển Anh. Đây sẽ là cơ hội để họ tìm kiếm điểm số danh dự hoặc phần nào trả món nợ từng thua 1-6 tại World Cup 2018. Trong khi đó, Croatia giờ đây nắm quyền tự quyết trong trận cầu sinh tử với Ghana. Đội bóng áo sọc ca-rô sẽ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa Ghana.