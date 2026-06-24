Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Croatia thắp sáng hy vọng đi tiếp, tiễn Panama rời World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Trận đấu đầy căng thẳng tại bảng L World Cup 2026 vừa khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 dành cho đội tuyển Croatia. Như vậy, kẻ chiến thắng Croatia thắp lại hy vọng đi tiếp trong khi kẻ chiến bại Panama đã chắc chắn bị loại.

skysports-ante-budimir-croatia-7281383.jpg

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cục diện bảng L đã trở nên ngột ngạt. Trận hòa không bàn thắng giữa tuyển Anh và Ghana ở trận đấu sớm đặt cả Croatia lẫn Panama vào một tình thế sinh tử. Đội nào để thua sẽ phải lập tức xách vali về nước sớm. Chính áp lực tâm lý khổng lồ này đã khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng, dẫn đến một hiệp một giằng co và khan hiếm các cơ hội thực sự rõ nét.

Đội tuyển Panama là những người sở hữu tình huống nguy hiểm nhất trong nửa đầu trận đấu. Phút 17, Fajardo mở tỷ số sau một pha lao vào dứt điểm cắt mặt từ đường căng ngang hiểm hóc của Michael Murillo. Sau đó không lâu, thủ thành Dominik Livakovic của Croatia cũng đã phải trổ tài bay người cản phá pha đánh đầu điệu nghệ của Luis Rodriguez.

Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Zlatko Dalic thi đấu khá bế tắc. Phải chờ đến những phút bù giờ của hiệp 1, Croatia mới có cú sút trúng đích đầu tiên nhờ pha nã đại bác từ cự ly 18 mét của Martin Baturina, buộc thủ môn Orlando Mosquera phải trổ tài.

hlidcppxsaacwmw.jpg

Nhận thấy sự thiếu ý tưởng của hàng công, HLV Dalic đã quyết định thực hiện 2 sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai, và quyết định này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Chỉ 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, mành lưới của Panama đã phải rung lên.

Từ một pha phối hợp tấn công chớp nhoáng bên hành lang cánh phải, Josip Stanisic đập nhả ăn ý với Marco Pasalic trước khi tung đường căng ngang sắc lẹm vào vòng cấm. Thủ môn Mosquera đã phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện không thể tuyệt vời hơn để cầu thủ vừa vào sân thay người Ante Budimir dễ dàng đệm bóng cận thành ở cột xa, mở tỷ số trận đấu.

Đáng lý ra tỷ số đã là 2-0 chỉ ba phút sau đó, nhưng Pasalic lại không thể chiến thắng Mosquera trong pha đối mặt sau đường chọc khe phản công tinh tế của nhạc trưởng Luka Modric.

Dù bị dẫn bàn, tinh thần chiến đấu của Panama vẫn rất kiên cường. Nửa sau hiệp hai, thủ thành Livakovic đã phải thực hiện một pha cứu thua kép xuất sắc trước cú dứt điểm của Murillo, trước khi nhìn Carlos Harvey đánh đầu vọt xà ngang.

Trận đấu này cũng chứng kiến một cột mốc lịch sử chói lọi của cá nhân Luka Modric khi anh có lần thứ 200 khoác áo tuyển Croatia. Tiền vệ kỳ cựu này rời sân ở phút 81, nhường chỗ cho các đồng đội trẻ. Và Croatia đã bảo toàn thành quả 1-0, giúp ngày kỷ niệm của anh được trọn vẹn niềm vui.

Với kết quả này, Panama sẽ bước vào lượt trận cuối mang tính chất thủ tục đối đầu với tuyển Anh. Đây sẽ là cơ hội để họ tìm kiếm điểm số danh dự hoặc phần nào trả món nợ từng thua 1-6 tại World Cup 2018. Trong khi đó, Croatia giờ đây nắm quyền tự quyết trong trận cầu sinh tử với Ghana. Đội bóng áo sọc ca-rô sẽ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa Ghana.

Đặng Lai
#Croatia #Panama #World Cup 2026 #bảng L #kết quả trận đấu #Tin tức World Cup #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Nhật Bản #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe