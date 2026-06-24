Trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 0-0 (H1): Không vào!!! Munoz bị từ chối bàn thắng

TPO - Hậu vệ số 2 của Colombia Munoz dứt điểm cận thành phá lưới Congo nhưng trọng tài phất cờ báo lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng.

report Bàn thắng bị từ chối 9': Daniel Munoz băng lên hãm thành. Sau 2 nhịp dứt điểm anh đã đưa bóng vào lưới, nhưng anh bị bắt việt vị. report Colombia đáp lễ 4': Một pha bóng hay của Colombia. Lerma dứt điểm hiểm hóc từ cự ly gần, thủ môn đẩy bóng bật ra đến chỗ Daniel Munoz. Cầu thủ này đang ở vị trí trống trải trong vòng cấm và tung ra cú sút bối cực căng, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. report Nguy hiểm 1': Ngay từ phút đầu tiên, CHDC Congo đã uy hiếp khung thành Colombia khi Edo Kayembe tung ra cú đá cực căng. Bóng đi chệch cột. foul Trận đấu bắt đầu 1': Colombia là đội giao bóng. report Các CĐV Colombia đang trang hoàng một góc sân Akron report Colombia áp đảo về giá trị đội hình Colombia có giá trị đội hình hơn 300 triệu euro. Con số này áp đảo CHDC Congo, đội chỉ có giá trị ở mức 144 triệu euro. Colombia đứng hạng 13 thế giới còn đối thủ châu Phi là 46. report Đội hình ra sân 2 đội Hai bên vẫn sử dụng những nhân tố tốt nhất trong đội hình. Thậm chí Colombia giữ nguyên cả 11 cái tên đá chính trước Uzbekistan. report Thành tích tốt nhất của 2 đội tuyển Colombia: Đã 7 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào đến vòng tứ kết năm 2014 tại Brazil, giải đấu mà James Rodríguez đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới. CHDC Congo: Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Lần đầu tiên cách đây đã 52 năm (World Cup 1974) dưới tên gọi cũ là Zaire. Khi đó họ bị loại từ vòng bảng. report Lịch thi đấu thuận lợi cho Colombia Colombia không chỉ nằm trong một bảng đấu dễ mà còn được hưởng lợi từ lịch thi đấu thuận lợi. Trước trận đấu có thể mang tính quyết định với Bồ Đào Nha, đội bóng Nam Mỹ sẽ đối đầu với hai đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng. Và sau khi vượt qua đối thủ đầu tiên, chỉ còn lại đối thủ thứ hai. Tuy nhiên, CHDC Congo đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm, nhất là sau khi họ cầm hòa Bồ Đào Nha

Colombia đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Hiện tại, đội tuyển này đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong số các quốc gia Nam Mỹ, chỉ có Brazil và Argentina được xếp hạng cao hơn.



Nhưng Colombia chưa bao giờ thực sự tỏa sáng tại World Cup: thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết năm 2014. Ở kỳ World Cup đó, James Rodriguez đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cựu tiền vệ của Real Madrid và Bayern Munich vẫn là một cầu thủ quan trọng trong chiến dịch này, và kinh nghiệm của anh hứa hẹn sẽ là một lợi thế quan trọng cho Colombia.

Trong trận đấu mở màn, Colombia đã đánh bại Uzbekistan, đội bóng lần đầu tiên tham dự giải. Tỷ số 3-1 cho thấy sự áp đảo của đại diện Nam Mỹ. Nhưng họ khó tái hiện điều đó vì đối thủ lần này là CHDC Congo vốn có sức mạnh nhỉnh hơn Uzbekistan.

Trong trận đấu mở màn, CHDC Congo đã chơi đầy kiên cường để cầm hòa Bồ Đào Nha. Họ không chỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup mà còn giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử giải đấu.



Thế hệ cầu thủ hiện tại của CHDC Congo sở hữu tiềm năng đáng kể. Biểu tượng thực sự đối với người hâm mộ là Chancel Mbemba: đội trưởng và là người nắm giữ kỷ lục quốc gia về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong trận đấu mở màn, anh là một trong những cầu thủ nổi bật cả về số pha tắc bóng (4) và phá bóng (5). Trên hàng công, Wissa là niềm cảm hứng lớn nhất. Như Luis Diaz bên phía Colombia, anh cũng là nhân vật chủ chốt, đạo diễn các tình huống bóng của đội nhà.

2 đội tuyển này đang sống dựa vào niềm cảm hứng của 1-2 cá nhân. Hôm nay, cá nhân nào sẽ tỏa sáng để đưa đội nhà tới gần tấm vé đi tiếp?