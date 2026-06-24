Nhận định Bosnia & Herzegovina vs Qatar, 02h00 ngày 25/6: Còn nước còn tát

TPO - Nhận định bóng đá Bosnia & Herzegovina vs Qatar, Bảng B World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng sở hữu một điểm sau hai lượt trận, Bosnia & Herzegovina hay Qatar sẽ tận dụng tốt hơn cơ hội cuối cùng để tiếp tục hành trình tại World Cup 2026?

Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

Nhận định Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Cục diện bảng B World Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định khi Bosnia & Herzegovina và Qatar chuẩn bị chạm trán nhau ở lượt trận cuối vòng bảng. Cuộc đối đầu trên sân Seattle sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé vào vòng 32 đội của cả hai đội tuyển. Sau hai lượt trận đầu tiên, Bosnia & Herzegovina đang xếp thứ ba bảng B với một điểm, bằng điểm với Qatar nhưng nhỉnh hơn về các chỉ số phụ.

Bosnia & Herzegovina đến với World Cup 2026 cùng nhiều kỳ vọng sau những màn trình diễn tích cực trong thời gian gần đây. Đại diện châu Âu mở màn giải đấu bằng trận hòa 1-1 trước Canada, kết quả giúp họ duy trì sự tự tin và cho thấy khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong bảng đấu.

Tuy nhiên, thử thách mang tên Thụy Sĩ ở lượt trận thứ hai đã khiến Bosnia & Herzegovina phải nhận gáo nước lạnh. Thất bại 1-4 không chỉ khiến đội bóng của HLV Sergej Barbarez đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn bộc lộ nhiều hạn chế ở hệ thống phòng ngự.

Bosnia & Herzegovina và Qatar buộc phải có 3 điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Bosnia & Herzegovina buộc phải đánh bại Qatar nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out. Dù vậy, ba điểm trước đại diện châu Á chưa chắc đã đủ. Họ còn phải cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chờ đợi kết quả ở các bảng đấu khác. Điểm tựa lớn nhất của Bosnia & Herzegovina nằm ở chất lượng đội hình. Nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, giúp đội bóng này được đánh giá cao hơn đối thủ về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh ở những trận cầu áp lực.

Ở phía đối diện, Qatar cũng không còn đường lùi. Đại diện Tây Á từng mang đến sự lạc quan khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong ngày ra quân, kết quả cho thấy họ đã có sự tiến bộ đáng kể so với kỳ World Cup cách đây bốn năm. Tuy nhiên, trận thua 0-6 trước Canada đã đẩy Qatar vào tình thế vô cùng khó khăn. Màn trình diễn trước Canada cho thấy Qatar gặp nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự. Họ thường xuyên để lộ khoảng trống giữa các tuyến, mất kiểm soát khu trung tuyến và tỏ ra lép vế trong những tình huống chuyển trạng thái.

Muốn tiếp tục cuộc hành trình tại World Cup 2026, Qatar bắt buộc phải vượt qua Bosnia & Herzegovina. Song song với đó, họ cũng cần hy vọng Canada vượt qua Thụy Sĩ và các chỉ số phụ diễn biến theo hướng có lợi. Một trận hòa hoặc thất bại sẽ khiến đại diện châu Á chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, Qatar lại sở hữu thành tích đối đầu khá tích cực trước Bosnia & Herzegovina. Trong hai lần gặp nhau trước đây ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Qatar chưa từng thất bại với một chiến thắng và một trận hòa. Tất nhiên, những cuộc chạm trán trong quá khứ chủ yếu mang tính chất giao hữu và không phản ánh chính xác tương quan sức mạnh hiện tại. Tuy nhiên, đó vẫn là cơ sở để Qatar thêm phần tự tin khi bước vào trận đấu quyết định này.

Khi cả hai đội đều buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, trận đấu trên sân Seattle được dự báo sẽ diễn ra với thế trận cởi mở. Bosnia & Herzegovina nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Qatar có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên. Với việc hàng thủ của cả hai đội đều để lọt lưới tới năm bàn sau hai lượt trận đầu tiên, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là khá cao.

Dự đoán kết quả

Phong độ, lịch sử đối đầu Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina chỉ thắng 2/6 trận đấu trong năm 2026. Họ đang trải qua chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa và 1 thất bại.

Phong độ của Qatar đáng báo động khi họ đã không giành được chiến thắng nào kể từ tháng 11/2025. Đại diện Tây Á hòa 3 và thua tới 5 trong chuỗi trận đáng thất vọng đó.

Hai đội tuyển chưa từng đối đầu với nhau trong khuôn khổ giải đấu chính thức.

Thông tin lực lượng Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina thiếu Tarik Muharemovic vì án treo giò.

Về phía Qatar, Homam Ahmed và Assim Madibo cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia-Herzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson, Abdurisag, Afif.

Dự đoán tỷ số Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar