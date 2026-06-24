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Thể thao

Chuyên gia Việt: Brazil và Morocco giành vé

Vĩnh Xuân

TPO - Brazil và Morocco được dự báo sẽ giành 2 tấm vé chính thức vào vòng sau ở bảng C, theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam.

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Brazil sẽ giành vé đi tiếp nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Brazil và Morocco đang chia nhau các vị trí dẫn đầu với cùng được 4 điểm. Haiti (0 điểm) đã chính thức bị loại trong khi Scotland vẫn còn cơ hội khi đang có 3 điểm trong tay.

Ở lượt trận cuối, Brazil sẽ gặp Scotland trong khi Morocco đối đầu Haiti. Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Morocco có thể thắng Haiti với cách biệt 2 bàn.

"Đẳng cấp giữa 2 đội có sự chênh lệch, Morocco sở hữu đội hình chất lượng và có chiều sâu. Kinh nghiệm thi đấu World Cup của Morocco cũng trội hơn so với Haiti. Tôi cho rằng Morocco có thể thắng Haiti tối thiểu 2-0"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

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Theo ông Hoàng Văn Phúc, trận đấu giữa Brazil và Scotland sẽ khó đoán hơn khi cả đôi bên đều cần điểm để chắc chắn giành vé. Brazil được đánh giá cao hơn nhờ dàn sao trong đội hình. Tuy nhiên thực tế sau 2 trận vòng bảng, màn trình diễn của Seleccao không thực sự thuyết phục.

"Hàng tấn công Brazil chơi kém hiệu quả, trong khi Scotland có xu hướng chơi phòng ngự rất chắc chắn khi gặp các đối thủ mạnh. Nếu Brazil không cải thiện được chất lượng các đường tấn công, họ có thể gặp khó khăn. Dù vậy tôi cho rằng Brazil sẽ vẫn giành điểm để vào vòng sau"-HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán.

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Theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Brazil chơi không ấn tượng ở 2 trận đầu tiên trước Morocco và Haiti. Tuy nhiên khi ở tình thế buộc phải thắng, đội bóng Nam Mỹ sẽ biết cách để vượt qua nhờ kinh nghiệm trận mạc dày dạn. HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Brazil có thể thắng Scotland 1-0.

Vĩnh Xuân
#World Cup bảng C #Brazil #Haiti #Scotland #Morocco

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