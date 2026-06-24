Ronaldo và cách duy nhất để tồn tại: Tiếp tục ghi bàn

TPO - Khi Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland liên tục chiếm sóng tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo từng bị đặt dấu hỏi lớn về vai trò của mình. Nhưng cú đúp vào lưới Uzbekistan đã giúp CR7 trở lại tâm điểm, đồng thời làm câm lặng những nghi ngờ về giá trị bản thân.

Vì sao Cristiano Ronaldo vẫn đá chính cho Bồ Đào Nha? Cú đúp vào lưới Uzbekistan trong chiến thắng 5 sao của Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 bảng K chính là câu trả lời rõ ràng nhất.



“Tôi trở lại rồi!", Ronaldo nhìn thẳng vào máy quay hét lớn ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên. Một thông điệp đã được gửi đi. Và Ronaldo muốn mọi người hiểu điều đó.

Trong bối cảnh Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland liên tục tỏa sáng từ đầu giải, Ronaldo là siêu sao toàn cầu duy nhất chưa để lại dấu ấn trong bữa tiệc World Cup.

Ở tuổi 41, khi sự nghiệp đã tiến gần đến hồi kết, những hạn chế thể lực của Ronaldo đôi khi hiện ra rất rõ. Nhưng trong một ngày bùng nổ, những điểm mạnh bền bỉ của anh cũng hiện lên rõ không kém.

Và dù yêu hay ghét Ronaldo, người hâm mộ vẫn khó có thể không cảm thấy ấn tượng, thậm chí xúc động, trước sự tận hiến không ngừng nghỉ của anh cho một việc duy nhất: ghi bàn, hết lần này đến lần khác.

Đó là điều định nghĩa chính con người Ronaldo.

Không một cầu thủ nào trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup như Ronaldo. Anh hiện có tổng cộng 10 bàn, trở thành cầu thủ trẻ nhất lẫn lớn tuổi nhất ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Đã hơn ba năm rưỡi trôi qua kể từ bàn thắng gần nhất của CR7 tại một giải đấu quốc tế lớn, ở World Cup 2022 tại Qatar. Sau đó là 10 trận liên tiếp tịt ngòi, bao gồm toàn bộ chiến dịch Euro 2024 đầy thất vọng.

Trận hòa CHDC Congo ở ngày ra quân World Cup tuần trước, dường như là sự xác nhận cho dấu chấm hết của một kỷ nguyên lẫy lừng.

Khi đó, Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần, tung ra 3 cú sút nhưng không lần nào trúng đích. Sự hiện diện của anh bị xem như yếu tố hạn chế sức mạnh của một tập thể đầy tài năng, một đội bóng được đánh giá đủ khả năng vô địch World Cup.

“Đó là một tuần rất khó khăn khi dư luận chỉ trích rất nặng nề tất cả chúng tôi, đặc biệt là tôi và HLV", Ronaldo chia sẻ. “Nhưng điều đó không còn quá quan trọng bởi tôi là cầu thủ chuyên nghiệp suốt 23 năm rồi".

"Khi mọi thứ tốt đẹp, người ta nói ‘Cristiano thật tuyệt vời’. Khi mọi thứ không như ý, họ lại nói ‘Cristiano đã hết thời, đã già rồi’. Mọi chuyện sẽ luôn như thế", CR7 bày tỏ.

Dẫu vậy, HLV Roberto Martinez vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo như ông luôn làm. Trước trận đấu, ông cho biết Ronaldo vẫn rất giá trị với đội tuyển, ngay cả khi anh chưa thể ghi bàn.

"Ronaldo đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong thời gian rất dài và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân vì tập thể. Cậu ấy là tấm gương cho toàn đội", ông khẳng định. "Những pha di chuyển của Ronaldo giúp mở ra khoảng trống cho toàn đội. Các số liệu chuyên môn đều ủng hộ cậu ấy".

Tại Houston, mỗi lần tên Ronaldo được xướng lên, đều nhận được hàng chục nghìn tiếng reo hò đáp lại. Mỗi lần hình ảnh của anh xuất hiện trên màn hình lớn trên sân cũng vậy.

Có thể cảm nhận rõ đám đông, phần lớn là cổ động viên Bồ Đào Nha, đang mong mỏi Ronaldo ghi bàn như thế nào. Và họ không phải chờ lâu.

Giống như bàn thắng sớm của Lamine Yamal giúp Tây Ban Nha giải tỏa áp lực trong chiến thắng trước Saudi Arabia, Ronaldo - một ngôi sao đang ở cuối hành trình mà Yamal mới chỉ bắt đầu - đã giúp Bồ Đào Nha cởi bỏ căng thẳng.

Phút thứ 4, Ronaldo có cơ hội đầu tiên nhưng không thể chạm bóng từ đường tạt của Nuno Mendes. Cả khán đài đồng loạt "ồ lên" tiếc nuối. Hai phút sau, họ vỡ òa.

Đó là một bàn thắng mang đậm dấu ấn của CR7: di chuyển thông minh vào cột gần để thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ, đón đường tạt của Joao Cancelo rồi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo khiến mọi thứ trông thật đơn giản, bởi mọi quyết định và từng bước di chuyển của anh đều chính xác, điều đã được mài giũa qua hàng chục năm thi đấu đỉnh cao.

Khi đồng hồ bước sang phút thứ 7, người hâm mộ còn duy nhất một câu hỏi: Ronaldo sẽ ghi một bàn hay nhiều hơn thế?

Cơ hội tiếp theo đến ở phút 17 khi Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Tất cả những người có mặt trên sân vận động và hàng triệu khán giả trước màn hình đều nghĩ Ronaldo sẽ thực hiện cú sút. Ngay cả máy quay cũng lập tức hướng cận cảnh về CR7.

Nhưng Ronaldo khiến tất cả bất ngờ. Anh chỉ làm "động tác giả", còn Mendes mới là người thực hiện. Anh tung cú cứa lòng đưa bóng vào góc thấp khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Nếu vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên, có lẽ Ronaldo đã nhận trách nhiệm đá phạt. Nhưng rồi anh đã nhường lại sân khấu cho đàn em toả sáng.

Dù vậy, Ronaldo không phải chờ lâu để có bàn thứ hai. Phút 39, Bruno Fernandes chọc khe để Ronaldo băng xuống phía sau hàng thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Uzbekistan.

Bồ Đào Nha dẫn 3-0 và trận đấu coi như an bài. Sang hiệp hai, họ có thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 5 sao.

Thống kê cho thấy, Ronaldo có 34 lần chạm bóng, tung ra 7 cú sút với 5 trong số này đi trúng đích, cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,33, vượt xa những gì anh thể hiện trước CHDC Congo.

Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng và vòng knock-out phía trước chắc chắn sẽ mang đến những thử thách lớn hơn nhiều.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, hai bàn thắng tại Houston đã giúp Ronaldo, ít nhất vào lúc này, làm câm nín những nghi ngờ liệu anh còn xứng đáng hiện diện trên sân khấu World Cup hay không.

Giống như Messi, di sản của Ronaldo đã được khẳng định từ lâu, được xây dựng bằng từng bàn thắng, từng danh hiệu và từng kỷ lục.

Ở tuổi 41, hơn Messi 2 tuổi, CR 7 vẫn ở đây, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ghi bàn, tiếp tục chứng minh mình thuộc về sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Bởi với Ronaldo, đó dường như là cách duy nhất để tồn tại.