Colombia chật vật vượt ải Congo

TPO - Pha làm bàn duy nhất của Munoz giúp Colombia vượt qua Congo với tỷ số 1-0 trong cuộc đối đầu ở bảng K, World Cup 2026.

foul Hết giờ, Colombia thắng 2 trận, chính thức đi tiếp Sau 2 lượt trận, Colombia có 6 điểm và dẫn đầu, trong khi CHDC Congo chỉ có 1 điểm. Họ cần phải hạ Uzbekistan ở lượt cuối để níu kéo hy vọng đi tiếp. report Thêm một cơ hội cho CHDC Congo 90'+2: Từ chấm phạt góc, Mbemba băng vào đánh đầu lái bóng về góc xa. Bóng đi nhẹ nên thủ môn Vargas dễ dàng ôm gọn. report Không được 90': Mbuku có bóng từ rìa vòng cấm rồi tung ra cú sút căng và hiểm. Nhưng Vargas vẫn tập trung, giữ vững lợi thế cho Colombia. report Luis Diaz 2 lần ghi bàn đều bị khước từ 82': Trong vài phút, Diaz đã 2 lần làm tung lưới CHDC Congo. 1 lần anh bị phạt vì đẩy ngã hậu vệ áo xanh, 1 lần anh đã rơi vào thế việt vị. goal VÀO, COLOMBIA GHI BÀN 76': Trong thế trận nghẹt thở, Colombia đã khai thông thế bế tắc. Quintero làm tường khôn khéo để Daniel Munoz nhập thành, dứt điểm đầy lạnh lùng mở tỷ số. report Tiếc quá, CHDC Congo bỏ lỡ cơ hội 75': Thật không may! Yoane Wissa khống chế bóng rất đẹp mắt và từ rìa vòng cấm tung cú sút hướng vào khung thành, nhưng bóng bị một hậu vệ cản phá và phá ra ngoài. report Thế trận đang chậm dần 69': Hai đội đang chơi rất cẩn trọng. Colombia không thể tấn công còn CHDC Congo dường như không sẵn sàng tấn công nếu chưa có đủ người. report Colombia vẫn loay hoay 64': Juan Quintero tạt bóng từ quả phạt góc, nhưng Lionel Mpasi-Nzau đã đứng đúng vị trí và đấm bóng ra ngoài. Pha bóng này phản ánh đúng thế trận bế tắc của Colombia khi họ đang phải tạt bóng rất nhiều nhưng hầu như không chuẩn xác. report Colombia bế tắc 59': Không còn những pha lên bóng tốc độ và nhiều cảm hứng nữa, lúc này Colombia đang loay hoay bên ngoài vòng cấm của CHDC Congo. report CHDC Congo đáp trả 53': Wan-Bissaka băng lên dũng mãnh bên cánh phải. Sau đó anh chuyền vào trong và bằng một pha bật nhả ăn ý, bóng đến chân Samuel Moutoussamy từ bên ngoài vòng cấm. Cú đặt lòng của tiền vệ này đi lên trời. report Không vào, quá tiếc cho Colombia 50': Diaz xử lý khéo léo rồi tung ra cú sút căng bằng chân trái. Thủ môn Mpasi vẫn đứng vững với pha đẩy bóng xuất sắc. Ngay sau đó, bóng bật ra và một cầu thủ áo vàng dứt điểm bồi đưa bóng đi chệch cột. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu đầy hứng khởi trong nửa đầu tiên với hàng loạt cú hãm thành từ phía Colombia. Nhưng Cộng hòa Dân chủ Congo đã siết lại thế trận, tạo nên sự kháng cự mạnh mẽ khiến đối thủ không còn dồn ép như trước. time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ report Diaz đơn độc 43': Luis Diaz đi bóng ở tuyến trên và nỗ lực dứt điểm nhưng không thành. Anh không được hỗ trợ như những phút đầu. Có cảm giác các pha lên bóng của Colombia không còn đồng bộ như trước. report Không được 40': Pha chuyền bóng cẩu thả của cầu thủ CHDC Congo và Suarez đã có cơ hội. Tuy nhiên, tiền đạo của Colombia không đủ sắc sảo để tung ra cú sút chất lượng. report CHDC Congo tích cực lên bóng 33': Đại diện châu Phi đang tổ chức nhiều đợt tấn công hơn. Nhưng khác với Colombia, họ lên bóng khá chật vật vì thiếu ý tưởng phối hợp. report Quãng nghỉ tiếp nước rất cần thiết đối với đại diện châu Phi 26': Trong bối cảnh đang bị ép đến nghẹt thở, CHDC Congo có được quãng nghỉ tiếp nước và sau đó, họ đã lấy lại thế trận. Colombia lúc này lên bóng khó khăn hơn khi có ít khoảng trống hơn. report Thủ môn CHDC Congo liên tục phải bay người cứu thua 21': Gustavo Puerta không có nhiều lựa chọn sau khi nhận được đường chuyền, nên đã tung cú sút từ xa. Đó là một cú sút khá tốt hướng về phía bên phải khung thành. Một lần nữa Lionel Mpasi-Nzau phải bay người cản phá cú sút. report Lại thêm một pha bóng nguy hiểm của Colombia 16': Luis Diaz xử lý rất mềm mại trong vòng cấm. Anh lập tức tung cú sút thấp vào giữa khung thành, nhưng thủ môn Lionel Mpasi-Nzau tiếp tục cứu thua xuất sắc! Colombia vừa có pha dứt điểm trúng đích thứ 4 dù hiệp 1 chưa đi hết nửa chặng đường. report Thủ môn CHDC Congo xuất sắc 11': James Rodriguez tung cú sút xa mạnh như đại bác. Bóng hướng về góc dưới bên phải khung thành, nhưng đã bị Lionel Mpasi-Nzau cản phá bằng một pha cứu thua xuất sắc và tỷ số vẫn được giữ nguyên. report Bàn thắng bị từ chối 9': Daniel Munoz băng lên hãm thành. Sau 2 nhịp dứt điểm anh đã đưa bóng vào lưới, nhưng anh bị bắt việt vị. report Colombia đáp lễ 4': Một pha bóng hay của Colombia. Lerma dứt điểm hiểm hóc từ cự ly gần, thủ môn đẩy bóng bật ra đến chỗ Daniel Munoz. Cầu thủ này đang ở vị trí trống trải trong vòng cấm và tung ra cú sút bối cực căng, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. report Nguy hiểm 1': Ngay từ phút đầu tiên, CHDC Congo đã uy hiếp khung thành Colombia khi Edo Kayembe tung ra cú đá cực căng. Bóng đi chệch cột. foul Trận đấu bắt đầu 1': Colombia là đội giao bóng. report Các CĐV Colombia đang trang hoàng một góc sân Akron report Colombia áp đảo về giá trị đội hình Colombia có giá trị đội hình hơn 300 triệu euro. Con số này áp đảo CHDC Congo, đội chỉ có giá trị ở mức 144 triệu euro. Colombia đứng hạng 13 thế giới còn đối thủ châu Phi là 46. report Đội hình ra sân 2 đội Hai bên vẫn sử dụng những nhân tố tốt nhất trong đội hình. Thậm chí Colombia giữ nguyên cả 11 cái tên đá chính trước Uzbekistan. report Thành tích tốt nhất của 2 đội tuyển Colombia: Đã 7 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào đến vòng tứ kết năm 2014 tại Brazil, giải đấu mà James Rodríguez đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới. CHDC Congo: Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Lần đầu tiên cách đây đã 52 năm (World Cup 1974) dưới tên gọi cũ là Zaire. Khi đó họ bị loại từ vòng bảng. report Lịch thi đấu thuận lợi cho Colombia Colombia không chỉ nằm trong một bảng đấu dễ mà còn được hưởng lợi từ lịch thi đấu thuận lợi. Trước trận đấu có thể mang tính quyết định với Bồ Đào Nha, đội bóng Nam Mỹ sẽ đối đầu với hai đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng. Và sau khi vượt qua đối thủ đầu tiên, chỉ còn lại đối thủ thứ hai. Tuy nhiên, CHDC Congo đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm, nhất là sau khi họ cầm hòa Bồ Đào Nha

Colombia đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Hiện tại, đội tuyển này đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong số các quốc gia Nam Mỹ, chỉ có Brazil và Argentina được xếp hạng cao hơn.



Nhưng Colombia chưa bao giờ thực sự tỏa sáng tại World Cup: thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết năm 2014. Ở kỳ World Cup đó, James Rodriguez đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cựu tiền vệ của Real Madrid và Bayern Munich vẫn là một cầu thủ quan trọng trong chiến dịch này, và kinh nghiệm của anh hứa hẹn sẽ là một lợi thế quan trọng cho Colombia.

Trong trận đấu mở màn, Colombia đã đánh bại Uzbekistan, đội bóng lần đầu tiên tham dự giải. Tỷ số 3-1 cho thấy sự áp đảo của đại diện Nam Mỹ. Nhưng họ khó tái hiện điều đó vì đối thủ lần này là CHDC Congo vốn có sức mạnh nhỉnh hơn Uzbekistan.

Trong trận đấu mở màn, CHDC Congo đã chơi đầy kiên cường để cầm hòa Bồ Đào Nha. Họ không chỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup mà còn giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử giải đấu.



Thế hệ cầu thủ hiện tại của CHDC Congo sở hữu tiềm năng đáng kể. Biểu tượng thực sự đối với người hâm mộ là Chancel Mbemba: đội trưởng và là người nắm giữ kỷ lục quốc gia về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong trận đấu mở màn, anh là một trong những cầu thủ nổi bật cả về số pha tắc bóng (4) và phá bóng (5). Trên hàng công, Wissa là niềm cảm hứng lớn nhất. Như Luis Diaz bên phía Colombia, anh cũng là nhân vật chủ chốt, đạo diễn các tình huống bóng của đội nhà.

2 đội tuyển này đang sống dựa vào niềm cảm hứng của 1-2 cá nhân. Hôm nay, cá nhân nào sẽ tỏa sáng để đưa đội nhà tới gần tấm vé đi tiếp?