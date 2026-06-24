Trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 1-0 (H2): Không vào!!! Colombia bị từ chối bàn thắng

report Thành tích tốt nhất của 2 đội tuyển

Colombia: Đã 7 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào đến vòng tứ kết năm 2014 tại Brazil, giải đấu mà James Rodríguez đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

CHDC Congo: Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ góp mặt ở một vòng chung kết World Cup. Lần đầu tiên cách đây đã 52 năm (World Cup 1974) dưới tên gọi cũ là Zaire. Khi đó họ bị loại từ vòng bảng.