Một ngày dễ dàng hơn với hệ sinh thái Galaxy

TP - Trong giới công nghệ thường có một khái niệm quen thuộc là “hệ sinh thái”, khi nhiều thiết bị của cùng một hãng có thể phối hợp với nhau để tạo ra những trải nghiệm mà từng sản phẩm riêng lẻ khó làm được. Sau khoảng 3 tháng sử dụng Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds4 Pro như thiết bị chính hằng ngày, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn giá trị của điều đó.

Buổi sáng thường là khoảng thời gian điện thoại ít nằm trên tay nhất. Đó có thể là lúc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng hoặc tập thể dục trước khi đi làm. Trong những tình huống như vậy, điện thoại thường nằm trong túi hoặc để đâu đó trong phòng.

Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds4 Pro đồng hành cùng công việc hằng ngày

Đó là lúc Galaxy Buds4 Pro phát huy tác dụng. Khi có cuộc gọi đến, người dùng có thể gật đầu để nhận cuộc gọi hoặc lắc đầu để từ chối thông qua tính năng Cử chỉ đầu. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một tính năng để trình diễn công nghệ, nhưng sau một thời gian sử dụng mới thấy nó thực sự hữu ích trong những lúc hai tay đang bận.

Đến văn phòng, vai trò của bộ đôi này lại thay đổi. Với Galaxy Buds4 Pro, thứ tôi sử dụng nhiều nhất là khả năng chống ồn thích ứng. Thay vì đơn thuần chặn toàn bộ âm thanh bên ngoài, hệ thống có thể điều chỉnh theo môi trường thực tế để mang lại cảm giác nghe dễ chịu hơn trong thời gian dài. Khi cần trao đổi với đồng nghiệp, tính năng nhận diện giọng nói cũng có thể tự động hạ âm lượng để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn.

Galaxy S26 Ultra hỗ trợ ghi chú và sàng lọc cuộc gọi trong các cuộc họp

Điều tôi đánh giá cao là Samsung không chỉ tập trung vào khả năng chống ồn mà còn chú trọng tới sự thoải mái khi đeo. Theo thông tin từ hãng, dòng Galaxy Buds4 được phát triển dựa trên dữ liệu tai của hàng trăm triệu người dùng cùng hơn 10.000 mô phỏng nhằm tối ưu thiết kế công thái học. Kết quả là cảm giác đeo dễ chịu hơn đáng kể trong những ngày phải làm việc liên tục nhiều giờ.

Bên cạnh tiếng ồn, môi trường công sở còn có một vấn đề khác là quyền riêng tư. Những bảng lương, hợp đồng, báo cáo hay các đoạn trao đổi nội bộ đôi khi không phù hợp để người ngồi cạnh vô tình nhìn thấy. Màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên, đặc biệt hữu ích khi làm việc trong không gian mở hoặc ở quán cà phê.

Galaxy Buds4 Pro giúp người dùng tập trung hơn với khả năng chống ồn chủ động

Cũng tại văn phòng, tôi nhận ra những việc tưởng nhỏ như quét tài liệu lại xuất hiện thường xuyên hơn mình nghĩ. Thay vì cài thêm ứng dụng riêng, Galaxy S26 Ultra cho phép quét tài liệu trực tiếp từ ứng dụng camera. Hệ thống sẽ tự động nhận diện mép giấy, căn chỉnh lại góc chụp và xử lý hình ảnh để tạo ra một bản quét gọn gàng hơn chỉ sau vài thao tác.

Đi làm thì khó tránh khỏi các cuộc họp. Đây cũng là lúc Galaxy AI trên Galaxy S26 Ultra được sử dụng nhiều nhất. Với Trợ lý Note, tôi có thể ghi âm cuộc họp, tạo bản ghi nội dung và tóm tắt những ý chính sau khi cuộc họp kết thúc. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian ghi chép thủ công, đồng thời hạn chế việc bỏ sót thông tin.

Một tình huống khác cũng khá quen thuộc là điện thoại liên tục đổ chuông trong lúc họp. Đó có thể là cuộc gọi từ khách hàng, đối tác hoặc đơn giản là shipper giao hàng. Tính năng Sàng lọc cuộc gọi cho phép máy tiếp nhận cuộc gọi trước và hiển thị nội dung dưới dạng văn bản theo thời gian thực. Nhờ vậy, tôi có thể biết người gọi muốn gì trước khi quyết định có cần nghe máy ngay hay không.

Không phải ngày nào cũng chỉ xoay quanh văn phòng. Những chuyến công tác hoặc du lịch là lúc tôi cảm nhận rõ nhất lợi ích của việc sử dụng điện thoại và tai nghe trong cùng một hệ sinh thái. Galaxy S26 Ultra hỗ trợ các tính năng dịch thuật theo thời gian thực như Interpreter hay Live Translate. Điều tôi thích nhất là khi kết hợp với Galaxy Buds4 Pro, phần nội dung dịch sẽ được truyền trực tiếp tới tai nghe. Nhờ vậy, người dùng có thể vừa trò chuyện vừa nghe bản dịch ngay trong tai một cách tự nhiên hơn, thay vì liên tục nhìn vào màn hình hoặc đưa điện thoại qua lại như khi dùng các ứng dụng dịch thuật thông thường.

Sau khoảng 3 tháng sử dụng, điều tôi nhớ nhất về Galaxy S26 Ultra và Buds4 Pro không phải là camera hay những con số hiệu năng. Thay vào đó là rất nhiều tình huống nhỏ trong ngày mà bộ đôi này xuất hiện một cách tự nhiên: từ lúc chuẩn bị đi làm vào buổi sáng, ngồi trong văn phòng, tham gia các cuộc họp cho tới những chuyến công tác.

Có lẽ đó cũng là lúc giá trị của một hệ sinh thái thể hiện rõ nhất. Không phải khi các thiết bị đứng riêng lẻ, mà khi chúng phối hợp với nhau để giúp những công việc quen thuộc trở nên đơn giản và thuận tiện hơn mỗi ngày.