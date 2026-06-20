Hai con bò tót chết trong rừng bảo tồn Đồng Nai

TPO - Trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai phát hiện hai cá thể bò tót nặng hàng tấn chết bất thường trong rừng. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, trong đó không loại trừ khả năng liên quan đến thời tiết cực đoan.

Ngày 20/6, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân 2 cá thể bò tót (nằm trong mục nguy cấp cần được bảo tồn) chết bất thường trong rừng.

Đàn bò tót trong rừng bảo tồn tại Đồng Nai

Trước đó vào tối 19/6, trong quá trình tuần tra tại lô 25, khoảnh 2, kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót nặng khoảng 1,2 tấn nằm chết. Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, cách vị trí trên khoảng 200m, lực lượng chức năng phát hiện thêm một cá thể bò tót khác nặng khoảng 800kg cũng đã chết tại lô 9.

Tại hiện trường, cả hai cá thể bò tót đều nằm nghiêng, chân hướng lên trên. Xác còn nguyên vẹn nhưng đã có dấu hiệu phân hủy. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực, săn bắt trái phép hay mắc bẫy.

Theo người dân địa phương, khu vực này vừa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc và sét đánh trong những ngày gần đây. Do đó, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ liệu hiện tượng thời tiết cực đoan có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cá thể bò tót hay không.

Bò tót là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt và cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Theo kết quả khảo sát năm 2008, quần thể bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai ước tính khoảng 300 cá thể.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân cụ thể.