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Khoa học

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Kỳ đà, tê tê cùng 2 cá thể rùa quý hiếm được thả về tự nhiên

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc, 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm gồm kỳ đà, tê tê, rùa núi vàng và rùa núi viền đã được Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với các đơn vị liên quan thả trở lại môi trường tự nhiên.

Ngày 23/6, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao, thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể được thả về môi trường tự nhiên gồm một kỳ đà nặng 1kg, một tê tê nặng 2,5kg, một rùa núi vàng và một rùa núi viền. Đây đều là những loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB, được pháp luật quy định bảo vệ nghiêm ngặt.

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Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Quảng Ngãi) thả 4 cá thể về môi trường tự nhiên.

Trong đó, cá thể kỳ đà là tang vật trong vụ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép do Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện, xử lý và được Trung tâm tiếp nhận từ ngày 18/3. Cá thể tê tê do người dân phát hiện đi lạc, tự nguyện giao nộp cho UBND xã Sa Loong trước khi chuyển về Trung tâm cứu hộ ngày 1/6.

Hai cá thể rùa núi vàng và rùa núi viền cũng được người dân tự nguyện giao nộp, sau đó UBND xã Sa Thầy bàn giao cho Trung tâm tiếp nhận, chăm sóc vào các ngày 3/6 và 16/6.

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Trước khi thả về môi trường tự nhiên, cả 4 cá thể đều có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

Theo cán bộ chuyên môn, trước khi thả về môi trường tự nhiên, cả 4 cá thể đều có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, không mang mầm bệnh và đủ điều kiện sinh tồn trong tự nhiên. Việc đưa các cá thể động vật quý hiếm trở lại rừng góp phần bảo tồn nguồn gen, duy trì cân bằng hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Trước đó, vào ngày 22/6, UBND xã Ba Tô (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đã bàn giao một cá thể tê tê Java nặng 1,9kg, thuộc nhóm IB, cho Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để tiếp tục chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

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Việc đưa các cá thể động vật quý hiếm trở lại rừng góp phần bảo tồn nguồn gen quý.
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Cá thể kỳ đà được thả về môi trường tự nhiên.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Nguyễn Ngọc
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