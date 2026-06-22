Bắt gặp 'vị khách' quý trong lưới, ngư dân có hành động bất ngờ

TPO - Trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoành Sơn (Hà Tĩnh), một ngư dân đã phát hiện cá thể rùa biển Vích nặng khoảng 40kg.

Ngày 22/6, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa biển Vích quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc địa bàn phường Hoành Sơn, ông H.V.N. (SN 1972, trú phường Hoành Sơn) phát hiện và bắt được một cá thể rùa biển. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông N. đã chủ động liên hệ với lực lượng Công an phường Hoành Sơn để thông báo và tự nguyện giao nộp.

Cá thể rùa biển nặng 40kg được người dân đánh bắt trên vùng biển Hoành Sơn.

Rùa biển được thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, cá thể được xác định là rùa biển Vích (tên khoa học Chelonia mydas), có trọng lượng khoảng 40kg, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoành Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, rùa biển Vích là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Loài này nằm trong Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và thuộc danh mục các loài được bảo vệ theo quy định của Chính phủ.