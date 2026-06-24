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Pháp luật

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Khởi tố người đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp ở Tây Ninh

Tiến Anh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố một đối tượng liên quan đến vụ đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, liên quan vụ đổ trái phép gần 600 tấn chất thải rắn công nghiệp.

Theo cơ quan công an, trước đó vào tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động quản lý chất thải rắn công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một số dấu hiệu vi phạm.

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Đối tượng Lê Văn Cường tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Từ đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an xã Cần Giuộc tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Lê Văn Cường điều khiển xe tải đổ trái phép số lượng lớn tấm fiber cement (tấm xi măng sợi) hỏng, thải bỏ phát sinh từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực ấp Long Hậu 1.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải lên tới gần 600 tấn, được đánh giá có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, dù không có giấy phép môi trường và không được cấp chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Lê Văn Cường vẫn ký hợp đồng thu gom các tấm fiber cement hỏng với nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau khi tiếp nhận, đối tượng không chuyển giao chất thải cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định mà bán lại cho nhiều cá nhân có nhu cầu tại khu vực lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiến Anh
#Chất thải #Tây Ninh #Ô nhiễm #Khởi tố #Công an #Chất thải công nghiệp

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