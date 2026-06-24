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Pháp luật

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Xác minh thông tin nhiều ô tô để ở đường Lạc Long Quân bị phá hoại

Thanh Hà

TPO - Một số ô tô để ở đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) bị phá hoại làm vỡ cửa kính. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh.

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Một xe ô tô bị phá vỡ kính xe.

Ngày 24/6, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang xác minh làm rõ vụ việc một số ô tô bị phá hoại xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm thông tin về việc một số ô tô để ở đường Lạc Long Quân, gần nút giao Nguyễn Hoàng Tôn bị phá vỡ kính xe.

Đa phần những chiếc xe này bị phá thủng kính xe ở phía bên ngoài đường. Một số xe bị xước ở phần thân.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho biết cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại tài sản. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc một số tài xế để ô tô ngoài đường như vậy có đúng quy định không.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
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