Mạo danh sĩ quan quân đội gạ hợp tác bán giường tầng lợi nhuận ‘khủng’

Ngày 24/6, Công an xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng cho biết, qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh phát hiện anh H.V.T., trú tại xóm Khâm Thành, xã Hạnh Phúc bị một đối tượng lạ gọi điện dụ dỗ hợp tác làm ăn, giới thiệu mua bán giường tầng quân đội với lợi nhuận cao.

Công an xã đến vận động người dân không tin theo kẻ gian lừa đảo để chuyển tiền.

Theo lời kể của nạn nhân, đối tượng gửi hình ảnh căn cước công dân cùng thẻ ngành quân đội, đồng thời yêu cầu anh H.V.T. chuyển trước 168 triệu đồng để lấy hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Hạnh Phúc đã kịp thời tuyên truyền, giải thích để anh H.V.T. nhận rõ thủ đoạn của đối tượng, qua đó ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, tránh thiệt hại về tài sản.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với phương thức tinh vi: giả danh cán bộ, đơn vị quân đội để đặt mua hàng hóa số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin đối tác, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn. Người dân chỉ nên giao dịch khi có hợp đồng rõ ràng, ưu tiên gặp mặt trực tiếp và xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.