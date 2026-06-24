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Pháp luật

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Hà Nội: Cảnh sát khống chế đối tượng dùng dao đuổi chém người đi đường

Thanh Hà

TPO - Cảnh sát khống chế một nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường ở phường Tây Hồ (Hà Nội)

Ngày 24/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn, bắt giữ một người đàn ông cầm dao đuổi chém người qua đường trên phố Hà Nội.

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Cảnh sát khống chế đối tượng có hành vi tấn công người đi đường.

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 22/6, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (phường Tây Hồ) xuất hiện một nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương điều động lực lượng có mặt tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội), thu giữ 1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng, tang vật cùng hồ sơ liên quan được bàn giao cho Công an phường sở tại để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
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