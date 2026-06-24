Ukraine dồn dập gây sức ép lên hệ thống phòng không Nga ở Crimea

TPO - Đơn vị đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không của Nga gần eo biển Kerch, cũng như các cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự Saky và Hvardiiske ở Crimea.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, chiến dịch ngày 24/6 đã khiến bốn nhà chứa máy bay tại sân bay quân sự Saky bị hư hại.

Hai bộ phận của một hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 gần Kerch cũng bị tấn công, cùng với hai hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1. Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) lưu ý, đây là hệ thống Pantsir-S1 thứ tư bị đơn vị Alpha tấn công trong khu vực.

"Nga đang mất dần quyền kiểm soát bầu trời Crimea. Mỗi hệ thống phòng không bị phá hủy và mỗi sân bay quân sự bị tấn công đều mở ra những cơ hội mới cho các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương", SSU cho biết.

Tuy nhiên, SSU không đăng tải bất kỳ hình ảnh hay video nào xác nhận các cuộc tấn công vào các sân bay và hệ thống phòng không ở Crimea.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 323 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều vùng lãnh thổ của Nga, trên Biển Đen và Biển Azov trong đêm qua.

Một đợt mất điện đã được báo cáo ở Sevastopol (Crimea) sau cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố. Thống đốc Sevastopol - Mikhail Razvozhayev - viết trên Max rằng ít nhất 14 máy bay không người lái đã bị chặn trên không phận thành phố.

Ukraine tấn công hai nhà máy quan trọng của Nga gần Orenburg

Hãng Pravda đưa tin, các đơn vị tấn công tầm xa thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã tấn công Nhà máy xử lý khí Orenburg và Nhà máy khí heli Orenburg ở Nga vào đêm 23 rạng sáng 24/6.

Hai nhà máy bị tấn công ở Orenburg. (Ảnh: Pravda)

Nhà máy xử lý khí Orenburg là một trong những cơ sở xử lý khí lớn nhất của Nga. Nhà máy này lưu trữ, tinh chế và sản xuất khí thương phẩm, với công suất xử lý lên đến 45 tỷ m3 khí mỗi năm.

Nhà máy khí heli Orenburg là một trong những cơ sở sản xuất heli trọng điểm của Nga, chiết xuất 8,8 triệu mét khối heli mỗi năm, được sử dụng trong các ngành công nghệ cao và quân sự, bao gồm cả kỹ thuật tên lửa.

Chính quyền Nga xác nhận, một số máy bay không người lái đã bị đánh chặn trên một khu công nghiệp ở Orenburg. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.