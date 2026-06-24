Hà Nội: Truy tố người phụ nữ đập gương, cào xước xe Mercedes đỗ trước nhà

TPO - Do có hành vi đập gương, cào xước xe Mercedes-Benz GLC200, bà Mai Thị Bích Vân bị Viện Kiểm sát truy tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 24/6, Viện KSND khu vực 4, Hà Nội, thông báo đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Bích Vân về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đêm 18/1/2026, chị N. (trú phường Thanh Xuân) đến ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, khu vực Phùng Khoang. Theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, chị đỗ ô tô hiệu Mercedes-Benz GLC200 trước cửa nhà một gia đình mở trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa, tắt điện.

Trước khi rời đi, chủ xe có để lại số điện thoại trên ô tô để liên hệ khi cần di chuyển phương tiện.

Bị hại và chiếc xe đã bị cào xước.

Sau đó, Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ với chủ xe mà lớn tiếng rồi có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe và dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân chiếc Mercedes.

Khi quay lại nơi đỗ xe, chị N. phát hiện ô tô bị hư hỏng nhiều vị trí. Dưới gầm xe còn có một chậu cây được đặt vào. Chị N. sau đó trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Đến tối 23/1/2026, người liên quan vụ việc đã gặp chị N. để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ và cam kết sẽ bồi thường thiệt hại sau khi có kết luận giám định của cơ quan chức năng.

Tháng 2/2026, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và quá trình điều tra xác định, bà Mai Thị Bích Vân là thủ phạm.