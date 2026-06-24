Trả giá đắt vì nhầm zona là bệnh lành tính

TPO - Nhiều người cho rằng zona chỉ gây nổi mụn nước trên da và đau thần kinh kéo dài. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, bệnh này có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, đe dọa thị lực hoặc dẫn đến nhiễm trùng lan rộng nếu người bệnh chủ quan hoặc điều trị muộn.

Ngày 24/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết vừa điều trị thành công cho người đàn ông 54 tuổi suýt mất thị lực vì phát hiện bệnh zona quá muộn.

Theo bệnh sử, ban đầu bệnh nhân chỉ bị đau đầu thoáng qua khi đang làm việc. Nghĩ do thời tiết nắng nóng, ông tự mua thuốc giảm đau để uống. Một ngày sau, trên da xuất hiện các mảng đỏ rồi nhanh chóng nổi bóng nước nhưng người bệnh vẫn tiếp tục theo dõi tại nhà vì cho rằng chỉ bị côn trùng cắn.

Người đàn ông suýt mất thị lực vì biến chứng zona thần kinh điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á

Tổn thương da ngày càng lan rộng, mắt trái người bệnh bắt đầu đỏ, sưng và khó chịu. Gần một tuần sau khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân mới đi khám nhưng chưa được chẩn đoán chính xác. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thị lực của ông đã suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn cảm nhận được ánh sáng, gần như không thể nhìn thấy vật thể xung quanh.

BS-CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Nội Tổng quát, chẩn đoán bệnh nhân bị zona thần kinh biến chứng lên dây thần kinh thị giác gây tổn thương trực tiếp đến chức năng nhìn. Sau 7 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus đường truyền, thị lực của bệnh nhân mới dần hồi phục.

Cùng ngày, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, các bác sĩ tại đây vừa ghi nhận trường hợp thanh niên 23 tuổi, quốc tịch Canada bị nhiễm zona. Đặc biệt là bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền nhưng vẫn bị zona tấn công dẫn tới biến chứng.

Ban đầu, người bệnh xuất hiện các đốm đỏ ở mặt trong cánh tay trái kèm ngứa nhẹ. Những ngày tiếp theo, vùng da tổn thương nổi mụn nước và bóng nước. Khi xuất hiện quầng đỏ lan rộng quanh vùng da bệnh, người bệnh được chẩn đoán zona thần kinh kèm nhiễm trùng khu trú và điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, chỉ sau gần 48 giờ, tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nhanh. Vùng hồng ban lan rộng lên cánh tay và cẳng tay, cảm giác đau tăng lên rõ rệt. Kết quả đánh giá cho thấy nhiễm trùng đã tiến triển thành viêm mô tế bào diện rộng kèm viêm mạch bạch huyết cấp tính. Bệnh nhân phải nhập viện để điều trị bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh đường tĩnh mạch.

Nam thanh niên quốc tịch Canada phải nhập viện vì viêm mạch bạch huyết cấp tính do zona gây ra

Theo BS-CKII Nguyễn Bảo Hòa (Bệnh viện Quốc tế City), nhiều người thường chỉ biết đến biến chứng đau thần kinh sau zona. Trên thực tế, bệnh còn có thể gây nhiễm trùng lan rộng, tổn thương thần kinh, ảnh hưởng đến mắt, tai và nhiều cơ quan khác nếu không được theo dõi sát.

Các chuyên gia cho biết zona thần kinh do virus Varicella Zoster gây ra. Đây cũng là loại virus gây bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi bệnh, virus không biến mất hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh và có thể tái hoạt động khi sức đề kháng suy giảm.

Ngoài đau thần kinh kéo dài, zona còn có thể gây tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến giảm thị lực hoặc mù lòa, tổn thương thần kinh tiền đình - ốc tai gây ù tai, giảm thính lực, thậm chí viêm não trong những trường hợp nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi xuất hiện cảm giác đau rát, châm chích, nổi ban đỏ hoặc bóng nước bất thường trên da. Đặc biệt, nếu tổn thương xuất hiện ở vùng mặt, quanh mắt hoặc có dấu hiệu lan rộng nhanh, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.