Lợi dụng dịch COVID-19, nữ giám đốc 2 công ty du lịch chiếm đoạt tiền của 311 khách hàng

TPO - Sau khi lập 2 công ty du lịch, bị cáo Trần Ngọc Bích lợi dụng dịch COVID-19 để gian dối, bán lại tour của người khác với giá rẻ chỉ 50% và chiếm đoạt tiền của 311 hành khách.

Sau 1 ngày xét xử, cuối chiều 24/6, bà Trần Ngọc Bích (52 tuổi, là Giám đốc 2 Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bắc Á; Công ty CP Thương mại du lịch Hanoi Travel) bị TAND TP Hà Nội xử phạt 16 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cái buộc, Bích thành lập 2 công ty nhưng chưa được Tổng Cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Từ 2020 - 2023, bị cáo đưa thông tin gian dối với nhiều cá nhân rằng doanh nghiệp của mình đã tổ chức các tour du lịch trong nước, quốc tế. Do dịch COVID-19, một số người không đi du lịch được nên nhờ công ty bán lại tour cho người khác với giá ưu đãi giảm 50%.

Bị cáo Trần Ngọc Bích.

Tin tưởng Bích nói là thật, nhiều bị hại rủ thêm người thân, bạn bè lập đoàn đi du lịch, cử người làm trưởng đoàn thỏa thuận đặt tour.

Sau khi ký hợp đồng, các cá nhân giao tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản cho Bích. Tuy nhiên, Bích không tổ chức đi du lịch cũng không trả tiền, ngắt liên lạc.

Các bị hại sau đó làm đơn tố giác hành vi của Bích đến cơ quan công an. Điều tra xác định, Bích lừa 311 người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng.