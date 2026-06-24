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Pháp luật

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Bắt nóng nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ở Tây Ninh

Tiến Anh

TPO - Sau 3 ngày truy xét, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng 1,5 lượng và bán tang vật lấy hơn 118 triệu đồng.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Công Hậu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20/6, ông N.V.Đ. (55 tuổi, ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường TL786, đoạn qua khu phố Thanh Trung, phường Thanh Điền theo hướng từ cầu Gò Chai về ngã tư Thanh Điền.

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Trần Công Hậu bị lực lượng công an bắt giữ sau ba ngày gây ra vụ cướp.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Khi đang di chuyển, ông Đ. bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,5 lượng đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Thanh Điền trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Thanh Điền khám nghiệm hiện trường, đồng thời thành lập ba tổ công tác khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, đến ngày 23/6, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Tân Ninh và Công an phường Thanh Điền bắt giữ khẩn cấp Trần Công Hậu khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Ninh.

Tại cơ quan công an, Hậu khai do không có việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng sử dụng xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường vắng tìm người sơ hở để ra tay.

Phát hiện ông Đ. đeo dây chuyền vàng khi đang lưu thông trên đường TL786, Hậu bám theo, đến khu vực ngã tư Thanh Phước, thuộc khu phố Thanh Đông, phường Thanh Điền thì bất ngờ áp sát, giật sợi dây chuyền và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Hậu mang số vàng cướp được đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành bán được 118,654 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đến phường Tân Ninh lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tiến Anh
#cướp giật #Tây Ninh #nghi phạm #dây chuyền vàng #công an

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