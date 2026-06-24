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Xã hội

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tiến Anh

TPO - Đại tá Phạm Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1977) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Cùng dự còn có Thiếu tướng Vũ Như Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Như Hà đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng nhận nhiệm vụ mới.

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Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Phạm Thanh Tùng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

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Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thanh Tùng cho biết đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiến Anh
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