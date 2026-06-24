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Đào móng xây trường, phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ

Thu Hiền

TPO - Trong quá trình đào móng xây dựng Trường Tiểu học Lưu Sơn (xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), công nhân phát hiện một quả bom phá nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ.

Ngày 24/6, tại khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn (xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành hủy nổ thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

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Quả bom còn nguyên kíp nổ được phát hiện khi đào móng xây trường.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 22/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc trong quá trình đào móng xây dựng Trường Tiểu học Lưu Sơn, đơn vị thi công phát hiện một vật thể nghi là bom nằm sâu dưới lòng đất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng quân sự địa phương đã có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra, vật thể được xác định là bom phá loại MK82, đường kính 27,5cm, dài 1,55m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm ở độ sâu khoảng 2,5m dưới mặt đất và được nhận định là bom sót lại từ thời chiến tranh.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, đây là quả bom có kích thước lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn xã.

Sau khi xác định mức độ nguy hiểm, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng hiện trường, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác 24/24 giờ, đồng thời sơ tán người dân và gia súc ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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Lực lượng quân sự tiến hành hủy nổ quả bom.

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tập trung. Đến sáng 24/6, quả bom đã được tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Thu Hiền
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