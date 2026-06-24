Đà Nẵng ra mắt hệ thống chính quyền số cấp phường đầu tiên

TPO - Phường Hòa Cường là địa phương đầu tiên của Đà Nẵng vận hành Hệ thống chính quyền số cấp xã, phường, tạo cơ sở thực tiễn để thành phố nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.

Chiều 24/6, UBND phường Hòa Cường (TP. Đà Nẵng) tổ chức “Lễ công bố vận hành Hệ thống chính quyền số”, đánh dấu bước tiến trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Hệ thống chính quyền số phường Hòa Cường chính thức vận hành. Ảnh: Giang Thanh

Được biết, từ tháng 10/2025, phường Hòa Cường đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn công nghệ khảo sát tổng thể hiện trạng, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tổ chức thu thập và số hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, từng bước hình thành kho dữ liệu số dùng chung và bản đồ số quản lý hạ tầng đô thị.

Đến tháng 3/2026, Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) lựa chọn phường Hòa Cường tham gia khảo sát phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống chính quyền số phường Hòa Cường được đưa vào vận hành chính thức, theo chuẩn mô hình chuyển đổi số cấp xã của Bộ Khoa học và Công nghệ, tạo nền tảng cho việc đổi mới phương thức quản trị và điều hành thống nhất trên môi trường số.

Hệ thống này tích hợp kho dữ liệu số tập trung, nền tảng bản đồ số đa lớp, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cùng nhiều phân hệ nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Hệ thống được liên thông với hạ tầng dữ liệu thành phố và các cơ sở dữ liệu của Quốc gia.

Toàn bộ dữ liệu được kết nối, chuẩn hóa và liên thông trên một nền tảng thống nhất, giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hệ thống được kết nối với hạ tầng dữ liệu của thành phố, các cơ sở dữ liệu Quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trên nền tảng dữ liệu tập trung, hệ thống cung cấp bảng điều hành thông minh dành cho lãnh đạo phường, cập nhật theo thời gian thực, giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt tình hình, vấn đề và đưa ra quyết định điều hành kịp thời, chính xác.

Theo ông Trương Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, đây chính là trung tâm điều hành số của phường, được tổ chức theo hướng "một nền tảng dùng chung", hướng đến mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

“Với cách tiếp cận lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, mô hình chính quyền số phường Hòa Cường không nặng về hình thức mà tập trung giải quyết những công việc cụ thể của địa phương; đồng thời, được thiết kế để tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và có khả năng nhân rộng cho các địa phương khác”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, cho biết mô hình của phường Hòa Cường là cơ sở thực tiễn để địa phương nhân rộng toàn địa bàn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng ban hành Khung kiến trúc số thành phố cùng nhiều chương trình để thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, đánh giá cao sự chủ động, tiên phong nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình chính quyền số của phường Hòa Cường.

“Đà Nẵng hiện có 94 xã, phường, bởi vậy, việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Những kết quả bước đầu tại phường Hòa Cường sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng mô hình phù hợp trên địa bàn”, ông Hồng nói.