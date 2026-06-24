Công an Cà Mau xác định được đối tượng tung tin ‘tôm khô làm từ cao su non’

TPO - Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lực lượng chức năng bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả trên địa bàn là hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng phát tán và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bác tin giả: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào ngày 24/6, Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại địa bàn xã Cái Nước, là tin giả, không đúng sự thật.

"Cơ quan điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Đến nay, chúng tôi cơ bản đã xác định được đối tượng liên quan (tung tin sai sự thật - PV) và đang thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Huy nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đồng thời khuyến cáo người dân, cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin sai sự thật về sản phẩm tôm khô Cà Mau thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Liên quan vụ việc, ông Nghiêm Thanh Miền - Phó Chủ tịch UBND xã Cái Nước cho biết thêm, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả cho thấy, không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước) bị bắt vì sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non" tại địa bàn xã Cái Nước.

Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy không có vụ việc nào như nội dung được đăng tải. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín, thương hiệu tôm khô - một đặc sản truyền thống của địa phương.

Để ổn định tình hình và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin khách quan, chính xác và kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tôm khô trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).