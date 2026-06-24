Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Cà Mau xác định được đối tượng tung tin ‘tôm khô làm từ cao su non’

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lực lượng chức năng bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả trên địa bàn là hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng phát tán và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bác tin giả: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào ngày 24/6, Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại địa bàn xã Cái Nước, là tin giả, không đúng sự thật.

"Cơ quan điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Đến nay, chúng tôi cơ bản đã xác định được đối tượng liên quan (tung tin sai sự thật - PV) và đang thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Huy nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đồng thời khuyến cáo người dân, cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

1000029861.jpg
Thông tin sai sự thật về sản phẩm tôm khô Cà Mau thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Liên quan vụ việc, ông Nghiêm Thanh Miền - Phó Chủ tịch UBND xã Cái Nước cho biết thêm, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả cho thấy, không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước) bị bắt vì sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non" tại địa bàn xã Cái Nước.

Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy không có vụ việc nào như nội dung được đăng tải. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín, thương hiệu tôm khô - một đặc sản truyền thống của địa phương.

Để ổn định tình hình và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin khách quan, chính xác và kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tôm khô trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Tân Lộc
#Cà Mau #tôm khô #tin đồn sai sự thật #công an #điều tra #tôm Cà Mau #tôm khô bằng cao su non #Đại tá Châu Quốc Huy #tin sai sự thật #tin giả #Công an tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe