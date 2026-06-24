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Bạn đọc

Hơn 30 hộ dân dưới chân đồi sắp hết cảnh lo lắng mùa mưa bão

Thanh Hiếu

TPO - Đơn vị thi công dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đồi Ông Đống (phường Phan Đình Phùng) đang đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

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Trên công trường dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đồi Ông Đống (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
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Người dân địa phương cho biết, từ sau bão Yagi năm 2024, khu vực này thường xuyên sạt lở, nên hơn 30 hộ dân sống dưới chân đồi luôn bất an. Người dân đã tự bỏ tiền ra kè nhưng tình trạng sạt lở vẫn xảy ra. Thậm chí, có thời điểm đất trên đồi tràn vào nhà một hộ dân, khiến gia đình phải di tản, không dám ở nữa.
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Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ năm 2024, TP. Thái Nguyên (cũ) đã phê duyệt dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở tại đồi Ông Đống. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên dự án chỉ làm được khoảng 60% thì dừng lại.
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Ngày 17/5, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tổng thể dự án, làm rõ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
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Theo UBND phường Phan Đình Phùng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND phường đã yêu cầu đơn vị nhà thầu huy động toàn bộ máy móc, trang thiết bị để san gạt vận chuyển đất, sử dụng giải pháp rọ đá để xử lý các vị trí sạt lở. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành theo như kế hoạch.
Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Dự án khẩn cấp #Đồi Ông Đống #Sạt lở

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