Hơn 30 hộ dân dưới chân đồi sắp hết cảnh lo lắng mùa mưa bão

TPO - Đơn vị thi công dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đồi Ông Đống (phường Phan Đình Phùng) đang đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.