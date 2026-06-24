Hơn 30 hộ dân dưới chân đồi sắp hết cảnh lo lắng mùa mưa bão

TPO - Đơn vị thi công dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đồi Ông Đống (phường Phan Đình Phùng) đang đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Người dân địa phương cho biết, từ sau bão Yagi năm 2024, khu vực này thường xuyên sạt lở, nên hơn 30 hộ dân sống dưới chân đồi luôn bất an. Người dân đã tự bỏ tiền ra kè nhưng tình trạng sạt lở vẫn xảy ra. Thậm chí, có thời điểm đất trên đồi tràn vào nhà một hộ dân, khiến gia đình phải di tản, không dám ở nữa.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ năm 2024, TP. Thái Nguyên (cũ) đã phê duyệt dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở tại đồi Ông Đống. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên dự án chỉ làm được khoảng 60% thì dừng lại.