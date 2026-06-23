Cảnh báo trào lưu dùng lá “thong” chứa chất ma túy trong giới trẻ vùng biên

TPO - 42,5kg lá Kratom cùng 653 chai nước “nậm thoong” chứa hoạt chất gây nghiện vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam - Lào phát hiện, thu giữ. Công an Quảng Ngãi cảnh báo loại thực vật này đang len lỏi vào khu vực biên giới, có nguy cơ thẩm lậu vào nội địa và bị thanh thiếu niên lạm dụng.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổ công tác phòng chống ma túy của đơn vị thường trực tại tỉnh Attapeu (Lào) vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn triệt phá hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép lá Kratom, bắt giữ 4 người liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 42,5kg lá Kratom khô và 653 chai nước được nấu từ loại lá này, thường được gọi là “nậm thoong”.

Lá thoong có chứa chất ma túy.

Theo cơ quan công an, Kratom (tên khoa học Mitragyna speciosa), thuộc họ cà phê, mọc phổ biến tại một số quốc gia Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Tại Lào, lá Kratom được gọi là "thoong", còn nước nấu từ lá được gọi là "nậm thoong". Điều đáng lo ngại, loại lá này đang bị một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng dưới nhiều hình thức như nấu nước uống, nhai trực tiếp, nghiền thành bột hoặc sấy khô để hút.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nấu nước lá Kratom tại một số khu vực biên giới miền Trung, trong đó có khu vực Lao Bảo (Quảng Trị). Các sản phẩm thường được ngụy trang dưới dạng nước thảo mộc đóng chai nên rất khó nhận biết.

Với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi từ Attapeu về các tỉnh miền Trung, lực lượng chức năng nhận định lá Kratom và nước "nậm thoong" có nguy cơ được vận chuyển qua biên giới, đưa vào sâu trong nội địa, trong đó có Quảng Ngãi.

Theo y văn, lá Kratom chứa hai hoạt chất chính là mitragynine và 7-hydroxymitragynine có khả năng tác động lên các thụ thể opioid trong hệ thần kinh trung ương. Việc sử dụng kéo dài hoặc lạm dụng có thể dẫn đến lệ thuộc, gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nghi phạm bị bắt giữ cùng lá Kratom và nước từ lá này ở tỉnh Attapeu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Từ thực tế trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng lá Kratom và nước "nậm thoong". Đồng thời không nhận vận chuyển hộ các loại trà, sản phẩm thảo mộc không rõ nguồn gốc từ khu vực biên giới hoặc trên các tuyến xe qua lại giữa Việt Nam và Lào.

Tại Lào, Kratom được xếp vào nhóm thực vật chứa chất ma túy. Dù nước này đã cấm trồng, mua bán, tàng trữ, chế biến và cung ứng Kratom, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán trái phép, đặc biệt trên mạng xã hội.

Riêng tại Attapeu - địa phương giáp các tuyến kết nối sang miền Trung Việt Nam - vẫn xuất hiện tình trạng lén lút trồng, thu mua và chia nhỏ lá Kratom để vận chuyển trái phép qua biên giới. Đây được xem là nguy cơ tiềm ẩn để lá Kratom và các sản phẩm chế biến từ loại lá này thẩm lậu vào nội địa nếu không được kiểm soát chặt chẽ.