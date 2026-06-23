TIN BUỒN

Cụ bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Sinh năm: 1948

Là mẹ nhà báo Vũ Hiền Lương- Thư ký tòa soạn Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Báo Tiền Phong; Là mẹ chồng chị Nguyễn Ngọc Thu, nguyên nhân viên nhóm số hóa - Phòng Tổ chức Hành chính.

Nơi ở: Thôn 7 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ).

Đã từ trần hồi: 07 giờ 10 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2026 (tức ngày 09 tháng 5 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 79 tuổi.

Lễ viếng vào hồi: 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 07 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2026.

Tại Thôn 7 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 07 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2026.

An táng tại nghĩa trang nhân dân Thôn 31 xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình (Thôn Phú Văn, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu cũ).

BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO!