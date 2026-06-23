Cấm lưu thông cầu treo bắc qua sông ở Tuyên Quang vì đứt dây cáp

TPO - Cầu treo Vĩnh Hảo, bắc qua sông Bạc, nối trung tâm xã Vĩnh Tuy với các thôn phía Nam sông Bạc, tỉnh Tuyên Quang bị nghiêng sau sự cố đứt dây cáp. Chính quyền địa phương đã tạm dừng lưu thông qua cầu và khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trưa 23/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cầu treo Vĩnh Hảo vừa xảy ra sự cố đứt dây cáp vào sáng cùng ngày, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời lập rào chắn, cắm biển cảnh báo tại hai đầu cầu và tạm dừng lưu thông qua công trình.

Hiện trường cầu treo bị đứt. Ảnh UBND xã Vĩnh Tuy.

Theo ông Cường, thời điểm xảy ra sự cố có một xe ô tô chở đá lưu thông qua cầu. “Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ phương tiện vận chuyển đá có bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, tải trọng theo thiết kế của cầu hay không”, ông Cường cho biết.

Sáng cùng ngày, sau khi sự việc xảy ra UBND xã Vĩnh Tuy phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân các thôn Thống Nhất, Khuổi Mù, Đồng Ngần và các hộ dân thường xuyên qua lại khu vực tuyệt đối không di chuyển qua cầu dưới mọi hình thức cho đến khi có thông báo mới; không tụ tập, đứng xem hiện trường và nhắc nhở trẻ em không đến gần khu vực cầu.

Cầu treo Vĩnh Hảo nằm tại thôn Thọ Quang, được xây dựng năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2011. Công trình bắc qua sông Bạc, nối trung tâm xã với các thôn Thống Nhất, Khuổi Mù và khu vực phía Nam sông Bạc. Cầu dài 102 m, rộng 3 m, tải trọng thiết kế 10 tấn, từng được xem là một trong những cầu treo có tải trọng lớn của tỉnh Hà Giang (cũ).

Theo chính quyền địa phương, cây cầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực. Cùng với việc tạm dừng lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo, hiện cơ quan chức năng đang đưa ra phương án khắc phục.