Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện loạt doanh nghiệp dính sai phạm tại các mỏ khoáng sản ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm trong khai thác, xuất bán khoáng sản trái phép và sử dụng nguyên vật liệu không đúng quy định.

Ngày 23/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020–2025, phát hiện nhiều doanh nghiệp sai phạm.

Theo đó, Thanh tra phát hiện giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh (Cụm Công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang) có hiệu lực đến ngày 18/9/2019 nhưng công ty này vẫn tiếp tục khai thác từ năm 2020-2022 với khối lượng 5.000m³ đất sét.

tien-phong-4201.png
Mỏ đất của Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh. Ảnh: CTV Nguyễn Gia.

Đặc biệt, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc (địa chỉ ở số 310 đường Quang Trung, xã Tây Sơn) xuất bán trái phép gần 154.000m³ đất san lấp tại mỏ đất ở xã Tây Sơn.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ các công trình do công ty thi công và dùng cho nhà máy sản xuất gạch do công ty làm chủ đầu tư, không được xuất bán như các mỏ thương mại khác.

Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2024, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc tự ý xuất hóa đơn bán ra bên ngoài cho các doanh nghiệp với khối lượng gần 154.000m³ đất san lấp.

Mỏ đá núi Chồng (địa phận xã Xuân An) được cấp cho Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt, dù chưa có hợp đồng thuê đất nhưng công ty này đã tiến hành khai thác hơn 150.000m³ đất tầng phủ, không kê khai nộp thuế và tiền đóng góp theo quy định với số tiền hơn 767 triệu đồng.

Không những vậy, Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt còn khai thác 8.366m³ đá, giá trị cần truy thu gần 223 triệu đồng. Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt còn sử dụng diện tích đất ngoài khu vực được cấp phép để làm bãi chứa và bãi thải quy mô hơn 8.900m2.

Ngoài ra, mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Hòa Hội của doanh nghiệp tư nhân Anh Tuyền không xây dựng cơ bản mỏ, thiếu trạm cân, hệ thống thu nước, thoát nước… Doanh nghiệp Anh Tuyền khai thác không đúng thiết kế được duyệt, khai thác vượt ranh giới được cấp phép tại 2 vị trí với tổng diện tích 750m2.

Mỏ cát tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Quy Nhơn lắp trạm cân nhưng thời điểm kiểm tra hiện trường không sử dụng được. Công ty này sử dụng 3.000m2 đất làm bãi chứa vật liệu nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Cũng theo thanh tra tỉnh Gia Lai, nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch, ngói trên địa bàn tỉnh sử dụng nguyên vật liệu đầu vào không đúng quy định khi mua của các cá nhân tự khai thác, không được cấp phép. Qua đó, đoàn thanh tra kiến nghị thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khoáng sản mua không đúng quy định với 52 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 8,6 tỉ đồng.

Tiền Lê
#Thanh tra tỉnh Gia Lai #khoáng sản #doanh nghiệp #sai phạm #quản lý khoáng sản #khai thác trái phép #mỏ đất sét #thất thoát thuế #kết luận #xử lý nghiêm #vật liệu xây dựng #Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc #Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe