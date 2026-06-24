Phát hiện loạt doanh nghiệp dính sai phạm tại các mỏ khoáng sản ở Gia Lai

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm trong khai thác, xuất bán khoáng sản trái phép và sử dụng nguyên vật liệu không đúng quy định.

Ngày 23/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020–2025, phát hiện nhiều doanh nghiệp sai phạm.

Theo đó, Thanh tra phát hiện giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh (Cụm Công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang) có hiệu lực đến ngày 18/9/2019 nhưng công ty này vẫn tiếp tục khai thác từ năm 2020-2022 với khối lượng 5.000m³ đất sét.

Mỏ đất của Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh. Ảnh: CTV Nguyễn Gia.

Đặc biệt, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc (địa chỉ ở số 310 đường Quang Trung, xã Tây Sơn) xuất bán trái phép gần 154.000m³ đất san lấp tại mỏ đất ở xã Tây Sơn.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ các công trình do công ty thi công và dùng cho nhà máy sản xuất gạch do công ty làm chủ đầu tư, không được xuất bán như các mỏ thương mại khác.

Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2024, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc tự ý xuất hóa đơn bán ra bên ngoài cho các doanh nghiệp với khối lượng gần 154.000m³ đất san lấp.

Mỏ đá núi Chồng (địa phận xã Xuân An) được cấp cho Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt, dù chưa có hợp đồng thuê đất nhưng công ty này đã tiến hành khai thác hơn 150.000m³ đất tầng phủ, không kê khai nộp thuế và tiền đóng góp theo quy định với số tiền hơn 767 triệu đồng.

Không những vậy, Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt còn khai thác 8.366m³ đá, giá trị cần truy thu gần 223 triệu đồng. Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt còn sử dụng diện tích đất ngoài khu vực được cấp phép để làm bãi chứa và bãi thải quy mô hơn 8.900m2.

Ngoài ra, mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Hòa Hội của doanh nghiệp tư nhân Anh Tuyền không xây dựng cơ bản mỏ, thiếu trạm cân, hệ thống thu nước, thoát nước… Doanh nghiệp Anh Tuyền khai thác không đúng thiết kế được duyệt, khai thác vượt ranh giới được cấp phép tại 2 vị trí với tổng diện tích 750m2.

Mỏ cát tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Quy Nhơn lắp trạm cân nhưng thời điểm kiểm tra hiện trường không sử dụng được. Công ty này sử dụng 3.000m2 đất làm bãi chứa vật liệu nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Cũng theo thanh tra tỉnh Gia Lai, nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch, ngói trên địa bàn tỉnh sử dụng nguyên vật liệu đầu vào không đúng quy định khi mua của các cá nhân tự khai thác, không được cấp phép. Qua đó, đoàn thanh tra kiến nghị thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khoáng sản mua không đúng quy định với 52 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 8,6 tỉ đồng.