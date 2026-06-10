Hạ chức Trưởng phòng Khoáng sản ở Phú Thọ vì chơi golf trong giờ hành chính

TPO - Ngày 10/6, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ xác nhận địa phương đã chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trên toàn địa bàn sau vụ việc ông Nguyễn Khắc Định - Trưởng phòng Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, vi phạm quy định khi rời cơ quan đi chơi golf trong giờ hành chính.

Trước đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Định - Trưởng phòng Khoáng sản đi chơi golf trong thời gian làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo xác minh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Chi bộ Khoáng sản.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong các ngày 2 và 3/4/2026, ông Định đã rời cơ quan trong giờ hành chính để chơi golf. Cụ thể, ông có mặt tại sân golf Văn Lang Empire lúc 16 giờ 4 phút ngày 2/4 và tại sân golf Tam Đảo lúc 16 giờ 29 phút ngày 3/4.

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như quy chế làm việc nội bộ của cơ quan.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật "Khiển trách" đối với ông Nguyễn Khắc Định; đồng thời hạ chức vụ từ Trưởng phòng Khoáng sản xuống giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.