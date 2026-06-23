Thành ủy Hà Nội vào cuộc vụ cụ bà gần 100 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính

TPO - Liên quan đến vụ việc bà cụ gần 100 tuổi bị yêu cầu đến trụ sở làm thủ tục hành chính, Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Ngày 23/6, Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản về việc chỉ đạo chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân.

Theo đó ngày 22 và 23/6, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân lên làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm phục vụ hành chính công, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có).

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội, chi nhánh số 3

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Các đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy các nội dung trên trước ngày 5/7/2026.

Cùng ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội đã có báo cáo về tình hình nắm bắt, xử lý phản ánh của công dân trên mạng xã hội liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà.

Trung tâm đã chỉ đạo Chi nhánh số 3 khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm, Giám đốc Chi nhánh số 3 đã trực tiếp liên hệ với gia đình công dân để trao đổi, lắng nghe phản ánh và giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục Chứng thực chữ ký đối với các trường hợp người cao tuổi, người có công…

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Nghị định 23 quy định: “Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định”.

Tuy nhiên, để hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của công dân, Chi nhánh số 3 đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện Mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu hàng tháng đối với các trường hợp không còn minh mẫn, tỉnh táo. Các thân nhân thống nhất đồng ý cử 1 người là đại diện cho gia đình nhận thay lương hưu và thực hiện chứng thực chữ ký của các thân nhân trong gia đình.

Quá trình hướng dẫn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cách thức truyền đạt, giải thích của cán bộ còn chưa thực sự phù hợp, dễ gây hiểu lầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội.

Qua trao đổi, đại diện gia đình đã bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất với nội dung giải quyết của lãnh đạo Chi nhánh số 3, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị của lãnh đạo và tập thể Chi nhánh số 3. Gia đình đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Trung tâm đã chỉ đạo Chi nhánh số 3 tiếp tục phối hợp với UBND phường Ngọc Hà rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý vụ việc; báo cáo cụ thể trách nhiệm của các cá nhân có liên quan; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số.

Đồng thời, Trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến dư luận xã hội liên quan đến vụ việc; chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời trao đổi, hướng dẫn và xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan...