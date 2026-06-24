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Giới trẻ

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Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn

Xuân Tùng - Lưu Trinh - Như Ý - Dương Triều

TPO - Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới.

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Phiên làm việc thứ hai tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên làm việc thứ hai.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội có sự tham dự gần 790 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

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Đại biểu tham dự Đại hội.

Phiên thứ hai, Đại hội diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII…

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Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII đã kết thúc nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ.

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công nghị quyết do Đại hội đề ra.

Thông tin về công tác nhân sự Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Bùi Quang Huy cho biết, theo hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, việc bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới phải bảo đảm số dư từ 10% đến 15%; số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% so với số lượng Ban Chấp hành cần bầu.

Để phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu, Đại hội dành thời gian thảo luận theo tổ về công tác ứng cử, đề cử. Anh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu khẩn trương về tổ thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, sau đó trở lại hội trường tiếp tục chương trình làm việc

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo và thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận liên quan đến nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII trước khi thống nhất danh sách bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu.

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Đại hội biểu quyết thông qua đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.
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Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu.
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Xuân Tùng - Lưu Trinh - Như Ý - Dương Triều
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