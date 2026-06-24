Cô giáo vùng cao và sĩ quan lực lượng vũ trang sẻ chia cảm xúc tại ngày hội lớn

TPO - Trong ngày khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, người trẻ về dự Đại hội đã chia sẻ những cảm xúc và gửi gắm kỳ vọng vào tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, dìu dắt các em nhỏ dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho thanh niên có điều kiện cống hiến, phát triển và xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo tiểu học Vương Thị Tươi (28 tuổi, người dân tộc La Chí) - Bí thư Chi đoàn thôn Díu Thượng, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang:

Đồng hành, dìu dắt thanh thiếu nhi vùng cao

Tôi đã nhiều lần về Hà Nội, nhưng lần này có cảm xúc rất đặc biệt khi hồi hộp và mong chờ từng ngày. Khi bước chân vào sảnh của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội, tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi của tuổi trẻ trong sự đổi mới từng ngày của đất nước chúng ta.

Cô giáo tiểu học Vương Thị Tươi (28 tuổi, người dân tộc La Chí) - Bí thư Chi đoàn thôn Díu Thượng, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Minh



Tại Đại hội, tôi đã và sẽ được học hỏi, giao lưu với các bạn đoàn viên tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự rất lớn và cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công tác giáo dục, đào tạo thế hệ mầm non tương lai.

Đại diện cho thế hệ trẻ Tuyên Quang và các bạn trẻ người dân tộc thiểu số tham dự Đại hội, tôi kỳ vọng rất lớn vào Đại hội. Tổ chức Đoàn Thanh niên đã dành nhiều sự quan tâm cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là các em nhỏ dân tộc thiểu số. Mong rằng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp để đồng hành, dìu dắt, giúp đỡ học sinh và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số ở vùng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Trung tá Vũ Văn Xuân - Chính trị viên Tàu ngầm 186, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân:

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi ra Hà Nội tham dự Đại hội chính là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc đến từ mọi miền đất nước. Mỗi đại biểu là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước. Qua những câu chuyện, kinh nghiệm và thành tích của các bạn, tôi được truyền thêm nhiều cảm hứng, động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Văn Xuân - Chính trị viên Tàu ngầm 186, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân. Ảnh: Nguyễn Minh

Là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đội tham dự Đại hội, tôi mong muốn mang đến Đại hội tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn tàu ngầm 189 nói riêng và tuổi trẻ Quân chủng Hải quân nói chung.

Đó là khát vọng được tiếp tục cống hiến, trưởng thành trong môi trường Quân đội; được tạo điều kiện nhiều hơn nữa để học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.

Các quân nhân thuộc đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tham quan gian trưng bày của Báo Tiền Phong tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ có thêm những định hướng, giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, nghiên cứu sáng kiến và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác.

Đối với thanh niên Quân đội nói chung và thanh niên Hải quân nói riêng, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù như tàu ngầm hay đang công tác tại các đảo tại đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1, việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao và khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới là vấn đề rất được quan tâm.

Đại úy Trần Phúc Hưng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng:

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn

Ra Hà Nội tham dự Đại hội và tham gia các hoạt động đầu tiên trong ngày khai mạc, tôi rất xúc động và tự hào, nhất là thời khắc cùng đoàn đại biểu dự Đại hội thực hiện Lễ báo công tại Lăng Bác trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng với tâm trạng xúc động, tôi cũng rất tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại úy Trần Phúc Hưng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Minh

Trên hành trình di chuyển ra Thủ đô dự Đại hội, tôi và các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đều rất háo hức và mong mỏi làm sao phải có mặt nhanh nhất tại Hà Nội để tham gia ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Khi tới nơi, chúng tôi đã cảm nhận rõ nét công tác chuẩn bị hoành tráng và đón tiếp chu đáo của Ban tổ chức Đại hội.

Vinh dự được tham dự sự kiện đặc biệt này, tôi kỳ vọng và mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình hiện nay của thanh niên cả nước nói chung và thanh niên lực lượng vũ trang nói riêng. Thông qua đó, tiếp tục giúp cho thanh niên có điều kiện cống hiến và phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.