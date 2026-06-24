Từ khối trưởng khối Nữ Cảnh sát Giao thông diễu binh A50, A80 đến đại biểu Đại hội Đoàn XIII

TPO - Từng giữ vị trí khối trưởng khối Nữ Cảnh sát giao thông tại hai đợt diễu binh A50 và A80, Cao Thị Thảo Linh - học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, đại biểu khối Thanh niên Công an tham dự Đại hội Đoàn XIII đến dự Đại hội với niềm vinh dự, tự hào cùng tinh thần trách nhiệm của một chiến sĩ trẻ.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Cao Thị Thảo Linh - học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, từng giữ vị trí khối trưởng khối Nữ Cảnh sát giao thông tại hai đợt diễu binh A50 và A80 bày tỏ niềm tự hào, vinh dự của cá nhân và tinh thần trách nhiệm của một đại biểu trẻ trong lực lượng Công an nhân dân.

Linh đến với Đại hội trong tâm thế chủ động, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, đóng góp trí tuệ, sức trẻ của thanh niên lực lượng vũ trang vào định hướng phát triển chung của tuổi trẻ cả nước.

﻿ ﻿ ﻿ Cao Thị Thảo Linh - học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại Đại hội Đoàn XIII.

Ảnh: Dương Triều

Là học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, từng giữ vị trí khối trưởng khối Nữ Cảnh sát giao thông tại hai đợt diễu binh A50 và A80, Linh hiểu rõ hơn ai hết giá trị của kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ. Những ngày tháng rèn luyện nghiêm ngặt trên thao trường, nơi mỗi bước chân, mỗi động tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối dưới mọi điều kiện thời tiết, đã để lại cho cô nhiều bài học sâu sắc.

Từ nhiệm vụ A80 đòi hỏi tính đồng bộ, hiệp đồng cực kỳ cao, nữ học viên Cảnh sát muốn gửi tới Đại hội thông điệp: Kỷ luật là sức mạnh, trách nhiệm là động lực và cống hiến là mệnh lệnh từ trái tim. Theo Linh, với thanh niên Công an nhân dân, kỷ luật tự giác luôn là danh dự. Sự cống hiến không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc mỗi người trẻ biết vượt qua giới hạn của bản thân, kiên trì rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với góc nhìn của một học viên Cảnh sát giao thông, Linh cho rằng hình ảnh đoàn viên, thanh niên CSGT nói riêng và thanh niên Công an nói chung trong thời kỳ mới cần được thể hiện qua ba phẩm chất: Chính quy, tinh nhuệ, nhân văn.

Chính quy, tinh nhuệ để mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ nghiêm túc thực hiện pháp luật của Nhà nước, quy định, điều lệnh của ngành; làm chủ công nghệ, vững vàng nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhân văn để gần dân, sát dân, làm bạn với nhân dân, ứng xử văn minh, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thảo Linh thực hiện nhiệm vụ A50 và A80.

Gửi gắm kỳ vọng tới nhiệm kỳ mới, Linh mong muốn Đại hội Đoàn XIII sẽ tiếp tục phát động thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát triển phong trào sinh viên tại các trường đại học, học viện nói chung và các trường Công an nhân dân nói riêng.

Đặc biệt, cần có những giải pháp cụ thể để phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp, bảo đảm cả về chất và lượng, tạo điều kiện để sinh viên có thêm cơ hội thể hiện bản thân, phát huy tinh thần, sức mạnh tuổi trẻ và cống hiến cho đất nước.

Một trong những đề xuất được Linh gửi tới Đại hội là đẩy mạnh số hóa truyền thông văn hóa giao thông. Theo Linh, tổ chức Đoàn có thể phối hợp xây dựng các chiến dịch truyền thông trực quan, gần gũi, bắt nhịp xu hướng trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube… do chính các bạn trẻ sáng tạo nội dung. Qua đó, thông điệp an toàn giao thông được lan tỏa một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận hơn, nhất là với thanh thiếu niên.

Không chỉ dừng lại ở truyền thông, nữ học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân cho rằng việc lan tỏa tinh thần Đại hội cần được cụ thể hóa bằng các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tại các trường học, trường đại học, học viện. Từ đó, nghị quyết của Đại hội sẽ được chuyển hóa thành những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, công tác và phục vụ nhân dân.