Trải nghiệm bắn súng, tháo lắp vũ khí và robot tuần tra thông minh tại Đại hội Đoàn XIII

TPO - Robot chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; robot tuần tra thông minh; tổ hợp Trạm Công dân số... tại không gian trưng bày của Thanh niên Công an nhân dân thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, khu trưng bày của tuổi trẻ Thanh niên Công an thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu với nhiều mô hình, sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, huấn luyện nghiệp vụ và phục vụ người dân.

Không gian trưng bày của thanh niên Công an tại Đại hội.

Cụ thể, khu trưng bày tạo điểm nhấn với robot chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy sáng chế. Ngoài chức năng chính là phun nước chữa cháy, robot còn có tay thủy lợi để sử dụng vào nhiệm vụ tiếp cận hiện trường thay cho cán bộ, chiến sĩ chữa cháy ở những khu vực nguy hiểm, nhiều hóa chất độc hại. Robot có khả năng leo lên nhiều địa hình phức tạp nhờ hệ thống bánh xích linh hoạt, từ đó đưa vòi chữa cháy vào trong hiện trường, tại những nơi mà cảnh sát PCCC không tiếp cận trực tiếp được.

Ngoài ra, robot chữa cháy được tích hợp hệ thống thông tin từ robot ra Trung tâm điều khiển hệ thống bên ngoài và có các camera quan sát ở các góc độ để có thể phục vụ cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như trực tiếp liên lạc với người bị nạn ở bên trong và có thể chở người.

Robot chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy sáng chế được trưng bày tại Đại hội.

Ở lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ, Thanh niên Công an nhân dân giới thiệu Hệ thống huấn luyện thực hành tháo lắp vũ khí và mô phỏng trường bắn trong môi trường thực tế ảo.

Hệ thống sử dụng công nghệ VR, giúp cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện kỹ năng tháo lắp vũ khí và thực hành bắn súng trong môi trường mô phỏng chân thực, an toàn, tiết kiệm chi phí và có thể lặp lại nhiều lần.

Các tình huống huấn luyện được mô phỏng đa dạng, từ bắn tĩnh, bắn động đến các điều kiện ánh sáng, thời tiết và tình huống thực địa khác nhau. Hệ thống cũng cho phép theo dõi, đánh giá chi tiết kết quả huấn luyện như thời gian thao tác, độ chính xác, tư thế, khả năng xử lý sự cố, qua đó hỗ trợ cán bộ chỉ huy quản lý, đánh giá năng lực chiến sĩ một cách khoa học hơn.

Hệ thống huấn luyện thực hành tháo lắp vũ khí và mô phỏng trường bắn trong môi trường thực tế ảo sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) giúp cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân được huấn luyện tháo lắp vũ khí và thực hành bắn súng trong môi trường mô phỏng chân thực.

Bên cạnh đó, robot tuần tra thông minh cũng là sản phẩm thu hút sự chú ý với hệ thống nhận diện thông minh, có khả năng tự di chuyển, giám sát, nhận diện và bám sát đối tượng trong khu vực được phân công.

Robot có thể nhận diện, phân loại người đi bộ, phương tiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo; theo dõi mục tiêu di chuyển trong thời gian thực; truyền hình ảnh chất lượng cao về trung tâm chỉ huy và phát cảnh báo khi phát hiện hành vi đáng ngờ hoặc xâm nhập khu vực cấm.

Sản phẩm có thể hỗ trợ công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, khu vực sự kiện lớn, khu công nghiệp, biên giới, góp phần giảm tải cho lực lượng trực tiếp và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm an ninh trật tự.

﻿﻿﻿ ﻿ Trạm Công dân số thu hút đại biểu trải nghiệm tại Đại hội.

Gắn với mục tiêu phục vụ người dân, gian trưng bày còn giới thiệu Tổ hợp Trạm Công dân số gồm 3 kiosk: Y tế số, Hành chính công và Ngân hàng. Đây là mô hình hướng tới hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn trong môi trường số.

Thông qua các mô hình, sản phẩm được trưng bày, gian hàng của Thanh niên Công an nhân dân mang đến hình ảnh một lực lượng trẻ bản lĩnh, sáng tạo, chủ động tiếp cận công nghệ mới và đưa công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cụ thể của thực tiễn.

Từ giáo dục truyền thống trên không gian số, huấn luyện nghiệp vụ bằng thực tế ảo, ứng dụng robot trong phòng cháy chữa cháy, tuần tra thông minh đến phục vụ người dân qua các trạm công dân số, tuổi trẻ Công an nhân dân đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.